Türkiye'den doğal gaz müjdesi! Resmen açıklandı: Avrupa'yı geride bıraktık

Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları neticesinde içine düştüğü doğal gaz (enerji) krizi devam ederken Türkiye kışa hazırlıklarını tamamladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin kış döneminde kullanacağı doğal gaz için müjde niteliğinde bir bilgi paylaştı.

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Türkiye'nin kış aylarına kullanacağı doğal gazın yüzde yüz tamamlanarak Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerinde depolandığını bildirdi.

Bakan Dönmez sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz yüzde yüz doluluğa ulaştı."

KARADENİZ DOĞAL GAZINDAKİ GELİŞMEYİ BAKAN DÖNMEZ DUYURMUŞTU



Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek 'Seven Arctic' adlı gemi, Saraybunu açıklarına demirlemişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı'na geldiğini açıklamıştı. Sarayburnu açıklarında demirli olan geminin 4 Ekim'de Filyos Limanı'na ulaşması bekleniyor.

DOĞAL GAZ YERALTI DEPOSUNDA KAPASİTE ARTIRIMI

Bakan Dönmez, doğal gazla ilgili Avrupa'da yaşananlara ve kendilerinin aldığı tedbirlere değinerek, 2 yıl önce başlattıkları çalışmayla Silivri'deki doğal gaz yeraltı deposunun kapasitesini artırma kararı aldıklarını anlatmıştı.

Deponun kapasitesini 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe genişletme çalışmasında sona gelindiğini belirten Dönmez, "Şu anda Silivri'deki yeraltı gaz deposu tam dolu vaziyette. Kışa giriyoruz. Tuz Gölü'ndeki depomuzda 1,2 milyar metreküplük bir rezervimiz, depolama alanımız vardı. Onu yine aynı şekilde yaz aylarında tam doldurduk. Orada da yine kapasite genişletme çalışmaları devam ediyor ama oradaki çalışmalarımız 2 yıl kadar daha sürecek. Çok daha büyük bir projeden bahsediyoruz. Yaklaşık 5,4 milyar metreküplük depolama rezervine ulaşmış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.