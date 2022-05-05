Türkiye'nin Mavi Vatan'da doğal gaz arama çalışmaları Fatih, Oruç Reis, Kanuni gemileri ile hızlandı.

Antalya'da faaliyet gösteren bir firma, bu gemilere küçük botlar üretmek için kolları sıvadı.

"DENİZCİLİK FAALİYETİ YÜKSEK BOTLAR ÜRETMEYE BAŞLADIK"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tersane Genel Müdürü Utku Alanç, "Burada, Karadeniz'de ve Akdeniz'de hem teknik personelin, uzman personelin platformlara transferi, hem de lojistik destek sağlanması amacıyla yüksek süratli ve denizcilik faaliyeti yüksek botlar üretmeye başladık" dedi.

TRT Haber'in haberine göre, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketine yapılacak botlar önemli bir işlevi yerine getirecek. Botlar, hidrokarbon faaliyeti yapan gemilerin lojistiğinde görev yapacak.

Botlar, gemilerin lojistiğinde hareket kabiliyetinin artmasına yardımcı olacak.

"İlk aşamada 2 bot üretilecek. 20 metre boya sahip botlar yapısal malzemesi alüminyum, yüksek süratli botlar yaklaşık 50 nat sürat yapacaklar."

KASIM AYINDA FAALİYETE GİRMESİ BEKLENİYOR

Botların lk teslimat 2023 yılında yapılacaktı. Ancak Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim nedeniyle teslimat öne alındı.

15 personel kapasitesine sahip botların, Kasım ayında görevine çıkması bekleniyor.