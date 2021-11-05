Türkiye'den dünyada dengeleri altüst eden dev hamle! 12 güne düştü

Sabah 5 Kasım 2021 Cuma 11:32 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 11:34

Son dönemde demir, kara ve deniz yolu taşımacılığında yaptığı büyük yatırımlarla dikkat çeken Türkiye, bölgesinde bir lojistik güç olma yolunda ilerliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars hattının ve Marmaray'ın yapılması ile dünyadaki lojistik dengelerin bozulduğunu ifade ederken, bir yandan da Kanal İstanbul'un ekonomik faydalarına dikkat çekti.



Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi gerçekleşti. Zirveye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Zirve'de yaptığı konuşmaların ardından Sabah'ın sorularını yanıtladı.

"KANAL İSTANBUL'DA TÜM TEKNİK PLANLAR HAZIR"

Kanal İstanbul'da tüm teknik konularda çalışmaların tamamlandığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'da bütün projeler, planlar hepsi hazır. Ulaşım yollarına bir yerden başladık. Bunları devam ettiriyoruz. Kazı işlemleri de normal ana ihaleyi yaptıktan sonra devam edeceğiz" diye konuştu.

"İLERLEYEN YILLARDA OLUŞACAK TRAFİĞİ İSTANBUL BOĞAZI KALDIRAMAZ"

Kanal İstanbul'un olağanüstü faydası olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Mesela Marmara Denizi'nde bekleyen gemilerin bekleme süreleri 16-24 saat arası değişiyor. Bu önümüzdeki yıl 28 saate çıkacak. Daha sonra 48 saate çıkacak. Şuan onlarca gemici burada bekliyordu. İlerleyen zamanlarda yüzlerce gemi bekleyecek. Ne bu trafiği Marmara Denizi kaldırır, ne de İstanbul trafiği kaldırır" açıklamasında bulundu.

"ALTERNATİF SU YOLU YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Karaismailoğlu, "Tüm bunlarla beraber güçlü büyük Türkiye aklıyla bunu yönetiyorsanız burada alternatif bir su yolu yapmak zorundasınız. Tabi bu ihtiyaçlardan doğdu Kanal İstanbul. Zaten böyle bir mega proje hesap olmadan planlama olmadan yapılamaz" diye konuştu.

"DÜNYADA TİCARET VE LOJİSTİK HAREKETLERİ ARTACAK"

Dünyada artacak ticaret lojistik hareketlere hazır olmak için ve de bugünkü ihtiyaçları karşılamak için İstanbul Boğazı'na alternatif su yolu gerekliliğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Biz bunu inşallah kısa süre içerisinde yapacağız" dedi.

"TÜRKİYE DÜNYADAKİ LOJİSTİK DENGELERİ BOZDU"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ihracatına büyük katkı sağlayacak Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı ve Demir İpek Yolu olarak bilinen Orta Koridor'un önemine dikkat çekerek, "Yani bu orta koridor, Bakü-Tiflis-Kars hattının yapılması, Marmaray'ın yapılması hakikaten dünyadaki lojistik hareketleri ve lojistik dengeleri bozdu" dedi.

"12 GÜNDE UZAK ASYA'DAN UZAK AVRUPA'YA GİTME İMKANI ÜRETTİK"

Bakan Karaismailoğlu, "Bu Orta Koridor neden önemli? Çünkü Kuzey Koridor'u Çinden Avrupa'ya 25 günde, yani uzak Asya'dan uzak Avrupa'ya gidiyor. Deniz yoluyla gittiğinizde 45 günü bulan bir taşıma süreci var.

Orta Koridor burada en verimli koridor olarak dikkat çekiyor. Çünkü 12 günde uzak Asya'dan uzak Avrupa'ya gitme imkanı ürettik. Tüm bunlar büyük yatırımlar sayesinde oldu" diye konuştu.

"AZERBAYCAN İLE TÜRKİYE ARASINDA DİREK ULAŞIMI SAĞLAYACAK PROJELER PLANLIYORUZ"

Karaismailoğlu, "Bir taraftan Bakü-Tiflis-Kars hattının yapılması, Marmaray bir mihenk taşı gibi ortada. Artık Çin'den Pekin'den İngiltere Londra'ya kadar trenler olağanüstü bir şekilde şuanda çalışıyorlar.

İnşallah bizde hem Nahcivan, hem Karabağ hem de bu Zengizar Koridoru ile Azerbaycan ile Türkiye arasında direk ulaşımı sağlayacak projelerin planlamalarını yapıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars hattında kapasite oldukça fazla. Divriği-Kars arasında da oranın kapasitesini artırmak için çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.