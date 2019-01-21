'Türkiye’den dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz'

24 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Mastercard, ülkemizin dijital dönüşümünde büyük rol üstleniyor. Şirket, gerçekleştirdiği teknolojik yatırımlarla hayatımızı da kolaylaştırıyor. Örneğin ‘Toplu Taşımada Temassız Mastercard’ uygulaması ile vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanırken bozuk para ya da biletle uğraşmadan, cüzdanlarında bulunan Temassız Mastercard kredi ve banka kartlarını validatöre okutarak ödemelerini yapabiliyorlar. Ya da chatbot entegrasyonuyla tüketiciler Messenger üzerinden sohbet ederek hamburger siparişi verip, sohbet ekranından hiç ayrılmadan ödemelerini tamamlayabiliyorlar. Şirket bu tür uygulamalarla Türkiye’de hizmetlerine devam ediyor. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ile şirketin projeleri ve gelecek hedefleri ile ilgili görüşlerini aldık. Çağlayan “Bugüne kadar ödeme teknolojileri alanındaki yenilikleri hep ilk hayata geçiren ülke biz olduk. Hatta artık Mastercard Türkiye olarak buradan dünyaya teknoloji ihraç eder hale geldik” diyor…

Uzun zamandır Türkiye pazarında faaliyet gösteriyorsunuz, ne gibi işlere imza attınız?

Mastercard Türkiye Ofisi olarak ise Türkiye’deki 24. yılımızı geride bırakıyoruz. Bugüne kadar ödeme teknolojileri alanındaki yenilikleri hep ilk hayata geçiren ülke biz olduk. Hatta artık Mastercard Türkiye olarak buradan dünyaya teknoloji ihraç eder hale geldik. 2018 yılı bu anlamda çalışmalarımızın ivmelendiği bir yıl oldu. Türkiye ofisimizdeki Mastercard Advisors dediğimiz Profesyonel servis ağımızı oluşturan danışmanlarımızla Ortadoğu, Avrupa ve Afrika bölgelerinde finansal kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlere gerçek zamanlı işlem verilerine ve analize dayalı danışmanlık hizmeti vermeye devam ettik.

Teknolojinin gelişimine paralel bir çok uygulamayı hayata geçirdiniz, biraz bahseder misiniz?

Yine 2018 yılında, belki de en büyük atılımlarımızdan biri Londra, Şikago, St. Petersburg gibi kozmopolit şehirlerde kullanılan ‘Toplu Taşımada Temassız Mastercard’ uygulamamızı Türkiye’de de yaygınlaştırmak oldu. Türkiye’de 2017 yılında başlattığımız bu uygulamayı giderek yaygınlaştırıyoruz. Bu yıl başkent Ankara’nın da katılmasıyla beraber, Mersin, Muğla, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Sivas, Bandırma illeriyle 8 ilimizde ulaşımda temassız kartla ödeme seçeneğini sunar olduk. Bu uygulama sayesinde, toplu taşıma araçlarını kullananlar artık bozuk para ya da biletle uğraşmadan, cüzdanlarında bulunan Temassız Mastercard kredi ve banka kartlarını validatöre okutarak ödemelerini yapabiliyorlar.

Ticari hayata ne gibi katkılarınız oluyor?

Masterpass B2B ticari çözümünü de Türkiye’nin 2 lider markası ile hayata geçirdik. Bu uygulama ile satış temsilcileri yanlarında taşıdıkları kurumsal cihazlarıyla siparişleri alırken, ödemeyi de Masterpass sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabiliyorlar. Bu uygulamanın, FMCG sektöründeki B2B dijital ödemelerde yeni bir çağ başlattığını söyleyebiliriz. Tüm dünyaya örnek olan bu iş birliklerimize 2019 yılında hızla devam ederek, işletmelere fayda sağlamaya devam edeceğiz.

KOBİ’LERE YENİ PROJELER YOLDA KOBİ’ler ekonominin lokomotifi konumunda, bu alanla ilgili çalışmalarınız var mı? Dijitalleşen dünyada KOBİ’lerin gelişmelere ayak uydurması kaçınılmaz. Biz Mastercard olarak, KOBİ’lerin bu dönüşümde geri kalmamaları için MasterKOBİ programımız ile üzerimize düşen desteği veriyoruz. 2019 için hedefimiz, Türkiye ekonomisinin belkemiği diyebileceğimiz KOBİ’lerimizden ya da esnafımızdan henüz tanışmamış olanları bu modern ödeme araçları ile tanıştırmak ve bu programları yaygınlaştırmak, böylece e-ticaret ve e-ihracatta onlara gerekli donanımı sunabilmek. Sohbet ederken sipariş ver