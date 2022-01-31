Milliyet 31 Ocak 2022 Pazartesi 07:28 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 07:28

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Türkiye Çevre Etiketi Sistemi', Küresel Eko Etiket Ağı'na üye oldu. 60 ülkenin temsil edildiği Küresel Eko Etiket Ağı, ürünün 'çevre dostu ürün' olduğunu gösteren Türkiye Çevre Etiketi'nin küresel ölçekte tanınmasına katkı sağlayacak.

Temiz üretim ve sürdürülebilir tüketimi destekleyen, dünyanın ekolojik sistemine katkı sunan ve sürdürülebilir çevre vizyonunu benimseyen Türkiye Çevre Etiketi Sistemi uluslararası alanda ilk kez, İskoçya Glasgow'da gerçekleşen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) ile Akdeniz'in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması (Barselona) Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı'nda (COP22) tanıtılmıştı.

DUYARLI ÜRÜNLERE...

Milliyet'in haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen 'Türkiye Çevre Etiketi Sistemi'; çevreye duyarlı olduğu belirlenen ürünleri ve hizmetleri teşvik etmeyi, tüketicileri ve üreticileri bilgilendirmeyi amaçlayan ve gönüllülük esasına dayanan bir sistem. Uygulama kapsamında ürün ve hizmet grupları için çevre dostu standartlar tayin ediliyor ve bu standartları sağlayan ürünlere 'Çevre Etiketi' veriliyor.

Standartlar, Avrupa Birliği Eko-Etiket Tüzüğü ile uyumlu olarak belirleniyor. Çevre Etiketi Sistemi sayesinde; enerji verimliliğine, ısı ve su tasarrufuna ve biyoçeşitliliğin korunmasına önem veren firmalar ile çevre duyarlılığı taşıyan vatandaşlar ortak değerlerde buluşmuş olacak.

KRİTERLER BELİRLENDİ SAYI HIZLA ARTACAK

Bakanlık şu ana kadar seramik, tekstil, temizlik kağıdı, elde yıkama bulaşık deterjanı, kozmetik, cam ile turistik konaklama hizmet grubunda kriterleri belirledi. Farklı ürün ve hizmet grupları için kriter belirleme çalışmaları bakanlık bünyesinde devam ederken, sayının hızla artacağı belirtiliyor. 'Çevre Etiketi' almaya hak kazanan ürünün ambalajında 'Türkiye Çevre Etiketi' logosu kullanılabiliyor.

4 YILLIK VERİLİYOR

İç ve dış pazarda çevre dostu ürünleri ayrıcalıklı kılacak uygulama kapsamında farklı alanlarda onlarca ürün Çevre Etiketi alırken, başvuruda bulunan diğer şirketlerin kriterleri sağlayıp sağlamadığına dair incelemeler ise sürüyor. Çevre etiketi kullanımı 4 yıl süre için veriliyor. Süre bitiminden 180 gün önce talep edilmesi halinde bakanlık tarafından teknik inceleme komisyonuna yaptırılan değerlendirme sonucunda süre uzatılabiliyor.