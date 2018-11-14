Türkiye’den göç eden beyinlere cazip teklif

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen Smartfuture Expo’nun açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla başlatılan ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’ desteklerini açıkladı. Varank, programa katılacak deneyimli araştırmacılara 24 bin TL aylık yaşam gideri bursu verileceğini duyurdu. Varank başvuruların 15 Aralık’ta başlayacağını söyledi.

DEV BÜTÇE AYRILDI

Varank “Araştırmacılara sağlanan imkanlar açısından öncü olma özelliği taşıyan bu programı TÜBİTAK koordinasyonunda uygulayacağız” dedi. Varank, gelen lider araştırmacıların, çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen üniversite, sanayi kuruluşu veya kamu kurumlarında yürütebileceğini söyledi. Programın yabancı uyruklu araştırmacıları da kapsayacağını ve 8 farklı alanda teşvikler sunacağını vurgulayan Varank “Aylık yaşam gideri bursu genç araştırmacılar için 20 bin lira, deneyimli araştırmacılar içinse 24 bin lira olacak. Bu rakamlar bizzat araştırmacılara ödenecek” dedi. Her bir araştırma için ödenek olacağın da kaydeden Varank bu ödeneği, genç araştırmacılar için 500 bin lira, deneyimli araştırmacılar içinse 1 milyon lira olarak belirlediklerini, ödeneği araştırmacılara ev sahipliği yapan kuruma aktaracaklarını bildirdi. Varank ayrıca, başlangıç paketlerinin yanında, ev sahibi kuruma 720 bin liraya kadar desteği verileceğini anlattı.

Kanser dedektörü de fuarda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’nin açtığı Smart Future Expo’da plaka okuyan akıllı devriye bisikletinden, kanser hastalığının teşhisinde kullanılmak üzere geliştirilen akıllı yarı iletken dedektöre kadar bir çok teknolojik ürün sergileniyor. Smart Future Expo, bugün de devam edecek.