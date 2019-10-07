Türkiye'den Güneydoğu'da petrol keşfi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Tam lokasyon vermeyeyim ama Güneydoğu'da petrol keşfimiz var. Trakya'da da yeni bir doğal gaz keşfi var. ' dedi.
- DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen '10'uncu Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı.
Bakan Dönmez, "Tam lokasyon vermeyeyim ama Güneydoğu'da petrol keşfimiz var. Trakya'da da yeni bir doğal gaz keşfi var. Hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz üretimine başlayacağız. Yatayda çatlatma yapmak suretiyle teknolojinin sadece ABD'de değil Türkiye'de kullanılacağını göstermiş olacağız" dedi.
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