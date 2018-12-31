Türkiye’den hiç şüphe duymadık
TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, 2018’de yurt içi ve dışı birçok gelişmenin yakından takip edildiğini belirterek, “Türkiye’nin geleceğine ve havacılık sektörüne olan inancımızdan bir saniye bile şüphe duymadık” dedi.
Şener, Türkiye ekonomisi açısından 2018’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2019 ile ilgili beklentilerini paylaştı. Türkiye ekonomisinin 2017’de yüzde 7.4’lük büyüme kaydettiğini anımsatan Şener, 2018’in ilk yarısında da özellikle güçlü iç talebin etkisiyle büyüme eğiliminin sürdüğünü ifade etti.
YABANCI DA UMUTLU
Şener, TAV Havalimanları’nın halka açık bir firma olduğunu, ayrıca Fransız Aeroports de Paris’in de (ADP) holdingde doğrudan yatırımı bulunduğunu anımsattı.Holdingin halka açık kısmının yaklaşık yüzde 95’inin yabancı yatırımcılardan oluştuğunu belirten Şener, “Yatırımcı toplantılarında, yılda 500 civarında yatırımcıyla görüşüyoruz. Benim temasta olduğum tüm yabancı iş adamları, ülkemizin uzun vadeli potansiyeline inanıyor. Burada en önemli potansiyel tabii ki yetişmiş insan kaynağımızda, genç nüfusumuzda. Risk primlerinin düşmesiyle birlikte yeniden ciddi miktarda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını alacağımıza canı gönülden inanıyorum ancak yabancı yatırımcı, projelerde biraz daha seçici olacak.”
FAİZLER YATIRIMI ZORLUYOR
Şener, faiz oranlarının mevcut seviyesinin yatırımlarını nasıl etkilediğine ilişkin de şu görüşleri dile getirdi: “Biz şirket olarak yeni yatırımları değerlendirirken birçok riske bakarız. Önce yatırım komitesi, ardından risk komitesi ve son olarak yönetim kurulunda projeler tek tek değerlendirilir. Bu değerlendirmeleri yaparken sadece faiz veya borçlanma oranı değil, kur riski, hukuki altyapı gibi birçok faktöre bakılır ancak faiz oranlarının yüksekliği sermaye maliyetini doğrudan etkilediği için yüksek faizler yatırım yapmayı zorlaştırıyor.”
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