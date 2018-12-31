Türkiye’den hiç şüphe duymadık

Şener, Türkiye ekonomisi açısından 2018’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2019 ile ilgili beklentilerini paylaştı. Türkiye ekonomisinin 2017’de yüzde 7.4’lük büyüme kaydettiğini anımsatan Şener, 2018’in ilk yarısında da özellikle güçlü iç talebin etkisiyle büyüme eğiliminin sürdüğünü ifade etti.

YABANCI DA UMUTLU

Şener, TAV Havalimanları’nın halka açık bir firma olduğunu, ayrıca Fransız Aeroports de Paris’in de (ADP) holdingde doğrudan yatırımı bulunduğunu anımsattı.Holdingin halka açık kısmının yaklaşık yüzde 95’inin yabancı yatırımcılardan oluştuğunu belirten Şener, “Yatırımcı toplantılarında, yılda 500 civarında yatırımcıyla görüşüyoruz. Benim temasta olduğum tüm yabancı iş adamları, ülkemizin uzun vadeli potansiyeline inanıyor. Burada en önemli potansiyel tabii ki yetişmiş insan kaynağımızda, genç nüfusumuzda. Risk primlerinin düşmesiyle birlikte yeniden ciddi miktarda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını alacağımıza canı gönülden inanıyorum ancak yabancı yatırımcı, projelerde biraz daha seçici olacak.”