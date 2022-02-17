Türkiye'den hidrojen sülfür hamlesi! Dünya ihtiyacının 45 katı bulunuyor

AA 17 Şubat 2022 Perşembe 07:39 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 07:41

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk'te canlı yayınlanan Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, konuşmasında Kanal İstanbul projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kanal İstanbul'un ilan edildiği dönemde hazırlık çalışmalarında bizzat çalıştığını anımsatan Yıldırım, projeye sonuna kadar inandığını vurguladı. Yıldırım, Kanal İstanbul'un siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin gelecekteki menfaatlerini gözeten bir projedir. Basit tartışmadan çıkalım. Karşı çıkanlar köprülere de karşı çıktılar. Bunlar hep karşı çıkar, bitince de önce onlar kullanır. Kullansınlar da biraz mahcubiyet duysunlar. Bizim yaptığımız işlerden karşı çıkılmayan olmadı. Karadeniz'in yarısı bizim. 432 bin kilometrakare alanı var, yarısı bizim. Çünkü en uzun kıyı şeridi bize ait. Karadeniz'in bizim olan kısımlarında ve karşı tarafta 150 metre aşağıda hidrojen sülfür var. Bu geleceğin en temiz yakıtı. Hidrojeni sülfürden ayırıyorsunuz. Buradaki hidrojen sülfür miktarı o kadar fazla ki şu anda teknolojisi tam gelişmedi ama bütün ülkeler bütün imkanlarıyla 2030-2040'ta... Dünyanın ihtiyacının 45 katı. Bu enerji ortaya çıkacak. Bunu nasıl son noktalara taşıyacağız? Bir kanal yetmez, bir kanal da belki gerekecek. Biz yapmazsak bunu başkaları yapacak. Bulgaristan'la Yunanistan... Kanal İstanbul Türkiye'nin kalkınmasını elbette sağlayacak."