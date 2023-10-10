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Ekonomi

Türkiye'den İsrail uçuşlarıyla ilgili yeni düzenleme: Riske göre NOTAM güncellenecek

Türkiye, İsrail uçuşlarıyla ilgili yeni düzenlemeye gitti. Bakanlık alınan yeni önlemleri açıkladı. Riske göre NOTAM güncellenecek.

10 Ekim 2023 Salı 16:03 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail uçuşlarıyla ilgili yeni düzenleme: Riske göre NOTAM güncellenecek
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Türkiye, İsrail uçuşlarıyla ilgili yeni düzenlemeye gitti. Bakanlık alınan yeni önlemleri açıkladı. Riske göre NOTAM güncellenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:

"Devam eden çatışmaların hava sahası emniyeti ve havalimanı güvenliğine olan etkileri nedeniyle 7 ve 8 Ekim 2023 tarihlerinde bazı hava yollarımızın İsrail varışlı uçuşlarında iptaller gerçekleştirmiş, İsrail çıkışlı uçuşlar ise gecikmeli de olsa tamamlanmıştır."

"İsrail'in güney bölgelerindeki hava sahasının kapatıldığına ve Tel Aviv Ben Gurion havalimanı alçalma usulünün değiştirildiğine dair notam yayımlanması öncesinde ve sonrasında tüm hava taşıyıcılarımız tarafından öncelikle mürettebat yatı planlaması değiştirilmiş ve tüm uçuşlar mürettebat yatısı olmadan gidiş dönüş olacak şekilde yeniden planlanmıştır."

"Olayın başından itibaren havayollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli temaslar kurularak yakın ve koordineli bir çalışma yürütülmüştür."

"7 Ekim 2023 sabahı erken saatlerde İsrail'in Gazze şeridine yakın olan bölgelerinde şiddetli çatışmalar başlamış, yaşanan kargaşa ve roket saldırıları nedeniyle uçuşların durumunun gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmuştur."

"İsrail hava sahasının emniyeti ve Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı güvenlik durumu havayollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli kurulan temaslar ile izlenmeye devam edilmektedir."

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