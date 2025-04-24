Türkiye'den Japonya'ya 'hazırız' sinyali

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Osaka EXPO 2025 kapsamındaki temaslarının ardından gittiği Tokyo'da Japon bakanlar ve yetkililerle görüştü.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokyo'daki görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Bolat, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Nakano Hiromasa ile görüşmesinde ulaştırma, altyapı ve üçüncü ülkelerde yürütülen projelerde işbirliğini, karşılıklı güven, uzun vadeli ortaklık vizyonu ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri temelinde derinleştirme yönündeki kararlılıkları yeniden teyit ettiklerini bildirdi.

Japonya'dan Türkiye'ye geçen yıl itibarıyla 134 bini aşkın ziyaretçi geldiğini ve artan turizm ilgisinin halklar arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini vurgulayan Bolat, "Türkiye ve Japonya, geçmişten bugüne Marmaray ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi simgesel projelerden Orta Doğu ve Orta Asya'daki büyük altyapı girişimlerine uzanan güçlü ve stratejik işbirliği geçmişini paylaşmaktadır." ifadesini kullandı.

Japon şirketlerini yüksek hızlı tren ve akıllı mobilite sistemleri, kentsel ulaşım altyapısı ve sismik dayanıklılık projeleri, temiz enerjiye dayalı altyapı yatırımları, üçüncü ülkelerde ortak müteahhitlik ve yeniden inşa faaliyetleri gibi Türkiye'nin stratejik alanlarda sunduğu geniş yatırım ve ortaklık fırsatlarını değerlendirmeye davet ettiklerini belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırım zirveleriyle altyapı alanındaki işbirliğimizi kurumsal çerçeveye kavuşturmayı, üçüncü ülkelerdeki işbirliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Sayın Bakan Nakano'ya, Türkiye ile Japonya arasındaki stratejik ortaklığın derinleşmesine sağladığı katkılar ve karşılıklı büyüme vizyonumuza verdiği sürekli destek için içten teşekkürlerimi sunuyorum."

- "TARIM ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Bolat, Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Eto Taku ile de açık ve yapıcı görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, tarım ve balıkçılık alanlarının Türkiye-Japonya ekonomik ortaklığının stratejik boyutları arasında yer aldığını anlattı.

Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (EPA) tarım alanında Avrupa Birliği-Japonya EPA'sında sağlanan dengeye benzer anlayışla şekillenmesi halinde her iki taraf için de sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan zemine oturabileceğini ifade ettiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Bu alanda ilerleme kaydedilmesi, anlaşmanın bütüncül ve dengeli şekilde sonuçlandırılabilmesi açısından önem taşımaktadır. Dünyanın 20. büyük tarım ihracatçısı olan Türkiye, 7. büyük tarım ithalatçısı konumundaki Japonya'yı bu alanda öncelikli ve stratejik ortak olarak görmektedir. Türkiye'nin Japonya'ya ihracatında tarım ürünleri, özellikle kuru meyveler, makarna, ton balığı ve taze ürünler önemli yer tutmaktadır. Çiftçilerimizin, tüketicilerimizin ve gelecek nesillerimizin menfaatlerini gözeten kapsayıcı anlayışla Japonya ile tarım alanındaki işbirliğimizi daha da derinleştirmeye hazırız."

- EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI DA DEĞERLENDİRİLDİ

Japonya Dış Ticaret Teşkilatı Başkanı Ishiguro Norihiko ile de son derece verimli görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bolat, sanayi üretimi, gıda ve tarım, yeşil enerji, mobilite, dijital teknolojiler ve üçüncü ülkelerde işbirliği gibi alanlarda Türkiye-Japonya ekonomik ilişkilerini derinleştirmeye yönelik somut stratejileri ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, geçen yıl itibarıyla 5,4 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmi çerçevesinde, daha dengeli ve dirençli bir ekonomik ortaklığın tesisinin önemini vurguladıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"EPA'nın karşılıklı faydaya dayalı ve hızlı şekilde sonuçlandırılmasına yönelik başta JETRO olmak üzere Japon iş çevrelerinden gelen desteği memnuniyetle karşıladık. 1963 yılında kurulan İstanbul Ofisi aracılığıyla JETRO, 60 yılı aşkın süredir ülkemizin güvenilir bir iş ortağı olmuştur. Bu güçlü mirası, stratejik ortaklıklar, yüksek profilli yatırım etkinlikleri ve dinamik iş forumları yoluyla daha da ileriye taşımakta kararlıyız."