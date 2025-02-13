İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2025 Perşembe / 15 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,1214
  • EURO
    37,6664
  • ALTIN
    3389.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'den kardeş ülke ile petrol, doğal gaz ve kritik mineral anlaşması
Ekonomi

Türkiye'den kardeş ülke ile petrol, doğal gaz ve kritik mineral anlaşması

Türkiye ile kardeş ülke Pakistan arasında enerji dönüşümü ve madencilik alanlarında mutabakat zaptı imzalandı. Türkiye ile kardeş ülke arasında anlaşmalar ile petrol, doğal gaz ve kritik mineraller başta olmak üzere enerji ve madenciliğin birçok alanında iş birlikleri geliştirilecek.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 14:36 - Güncelleme:
Türkiye'den kardeş ülke ile petrol, doğal gaz ve kritik mineral anlaşması
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Pakistan arasında enerji dönüşümü ve madencilik alanlarında mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başkanlık ettiği Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı'na iştirak ettiklerini aktardı.

Ziyaret kapsamında Pakistan Enerji Bakanı Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ile enerji dönüşümü ve madencilik alanlarında mutabakat zaptı da imzaladıklarını belirten Bayraktar, "Söz konusu anlaşmalar ile petrol, doğal gaz ve kritik mineraller başta olmak üzere enerji ve madenciliğin birçok alanında iş birlikleri geliştirerek iki ülkenin yakın ilişkilerine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.