Türkiye'den kardeş ülkeye yardım

AA 15 Ekim 2021 Cuma 22:20 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 22:20

TİKA, Büyük Yeşil Duvar Girişimi bünyesindeki Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı kapsamında Türkiye'den Afrika'ya Köprüler Projesi (BRIDGES Projesi) olarak bilinen, Ekosistem Servislerinin oluşturulması, Gelir Getirici Faaliyetler, Restorasyon ve Kalkınmanın Hızlandırılması Projesinin uygulandığı Sudan'ın Kesele ve Gadarif eyaletlerinde ağaçlandırma sahalarını ziyaret etti.

TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaret sırasında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) desteğiyle bölgede yaşayan mülteciler için sürdürülebilir çevre ve kalkınma ortamı oluşturma amacıyla 1980'li yıllarda kurulan fidanlığın, ihmal ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle verimsiz hale geldiğini gördüklerini söyledi.

Özden, TİKA'nın söz konusu fidanlığın iyileştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması kararı doğrultusunda ıslah çalışmalarının yanı sıra üretimde kullanılan el arabası, bağ makası, çapa, tırmık, sulama kapları, fidan poşetleri gibi bahçıvan malzemelerini de tedarik ettiğini belirtti.

Fidanlığın ıslahı, Büyük Yeşil Duvar Girişimi'ne de fidan sağlaması açısından önem arz ediyor.

Sudan, Moritanya ve Eritre'yi kapsayan BRIDGES Projesi, tarım-orman ve hayvancılık ekosistemlerinin verimliliğini ve çevresel şartlarını geliştirmek ve bu bölgelerde ikamet eden yerel halkın yaşam şartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Afrika Birliği tarafından 2007'de hayata geçirilen, Sudan'ın da bir parçası olduğu Büyük Yeşil Duvar Girişimi, başta çölleşme ve arazi tahribatı ile mücadele olmak üzere gıda güvensizliği ve fakirliği ortadan kaldırmayı, bölge ekosistemlerinin sürdürülebilir kullanılması ile kalkınmayı amaçlıyor.

Tarıma elverişli arazilerdeki çölleşmenin durdurulması için başlatılan Büyük Yeşil Duvar Girişimi ile Sahra ve Sahel Bölgesi'nde 8 bin kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre genişliğinde bir ağaç hattı oluşturulması planlanıyor.

