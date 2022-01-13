AA 13 Ocak 2022 Perşembe 19:24 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 19:28

Varank, Twitter'dan, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı Kasım 2021 dönemine ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdiği paylaşımında şunları kaydetti:



"Kasım 2021 döneminde sanayi üretimimiz aylık bazda yüzde 3,3, yıllık bazda ise yüzde 11,4 arttı. Bu performansla Avrupa ülkeleri arasında yine ilk sıralarda yer aldık, 2022'de Türkiye'yi sanayi öncülüğünde büyütmeye devam edeceğiz."

Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, Türkiye kasımda sanayi üretiminde elde ettiği aylık yüzde 3,3'lük artış performansıyla İspanya, Avusturya, Portekiz ve Hollanda'nın aralarında bulunduğu sanayi üretimi artan birçok ülkeyi geride bırakarak ilk sıralarda yer aldı. Belçika, Norveç, Fransa, Almanya'nın da aralarında olduğu ülkelerin sanayi üretiminde ise söz konusu ayda gerileme dikkati çekti.

