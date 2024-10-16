Türkiye'den nükleer enerji diplomasisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'in Devlet Elektrik Yatırım Firması (SPIC) yetkilileriyle Türkiye'nin nükleer ve yenilenebilir enerji planlarına ilişkin işbirliği imkanlarını görüştüklerini bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Çin ziyareti kapsamında başkent Pekin'de SPIC Başkanı Liu Mingsheng ve heyeti ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmenin, nükleer ve yenilenebilir alanına yönelik olduğunu ifade eden Bayraktar, "Şirketin ülkemizde halihazırda devam eden yatırımları ile ülkemizin nükleer ve yenilenebilir enerji planlarına ilişkin işbirliği imkanlarını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.