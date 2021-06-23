Türkiye'den önemli hamle! Dışa bağımlılığı bitirecek

AA 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:08 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:08

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre, söz konusu çağrıyla temel olarak makine sektörüne ait ürünlerin, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler için önemli olabilecek kritik ham maddelerin üretiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Ar-Ge yoğun makine sektörü, sahip olduğu yüksek katma değer oranı, teknoloji üretimini zorunlu kılması, yatırım maliyetlerini düşürmesi ve nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşturmasıyla tetikleyici güce sahip lokomotif bir sektör niteliği taşıyor.

Kritik ham maddelerin yerli üretimi ise dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltmanın yanı sıra pek çok sektöre girdi sağlayarak daha önce mümkün olmayan yerli üretimi mümkün kılacak, aynı zamanda istihdam üzerinde de olumlu etki yaratacak.

- STRATEJİK HEDEFLERLE UYUMU SAĞLAYACAK

Kritik ham madde üretimi ayrıca, "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" bileşenlerinden "Yüksek Teknoloji ve İnovasyon" başlığı altında vurgulanan "Öncelikli Sektörler İçin Stratejik Malzemelerin Geliştirilmesi" hedefiyle de uyumu mümkün kılacak.

Çağrıyla orta-yüksek ve yüksek teknolojili ilgili sektörlerdeki 149 ürün ve "Servo Teknolojileri", "Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri", "Eklemeli İmalat Makineleri", "Otonom/Yarı Otonom Endüstriyel ve Hizmet Robotlar" yenilikçi teknoloji başlıkları altında 29 yenilikçi teknoloji alanındaki projelere destek sağlanacak.

Başvuru yapacak yatırım projelerinde öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarının 10 milyon liradan yüksek olması şartı aranacak.

- YATIRIMLARA HIZLI, ESNEK VE ETKİN DESTEK



Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinin tamamına açık çağrıya başvurular bugünden itibaren 1 Ağustos'a kadar www.hamle.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Milli Teknoloji Hamlesi çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturacak "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrısı kapsamında yatırımların çok daha hızlı, esnek ve etkin bir şekilde desteklenmesi mümkün olacak.