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Ekonomi

Türkiye'den petrol atağı! Komşuda gündem oldu

Türkiye'nin enerji alanında yaptığı hamlelere bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulduk' sözleriyle yeni petrol rezervi müjdesi verdi. Erdoğan'ın açıklamaları komşu Yunanistan'ın gündemine oturdu. Pek çok gazete ve televizyon bu gelişmeye geniş yer ayırdı. İeidiseis haber sitesi, 'Erdoğan büyük bir petrol sahasının varlığını ortaya çıkardı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 'Erdoğan'a göre yeni petrol sahasının günlük üretim kapasitesi 100 bin varil' denildi.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 11:32 - Güncelleme:
Türkiye'den petrol atağı! Komşuda gündem oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Gabar'da yeni petrol bulunduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk' dedi.

Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervinin çok yüksek kaliteye sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, 'Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz' dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları komşu Yunanistan'da adeta günün konusu oldu. Pek çok gazete ve televizyon bu gelişmeye geniş yer ayırdı.

Kathimerini haberinde 'Saha 2.700 metre derinlikte keşfedildi ve Türkiye cumhurbaşkanına göre iç ihtiyaçların yüzde 10'unu karşılayarak potansiyel olarak günde 100 bin varil sağlayabilir' dedi.

ERT, Erdoğan'ın Türkiye'nin PKK'lı teröristleri Gabbar petrol sahalarına gömeceğini söylediğini aktardı.

iEidiseis 'Erdoğan büyük bir petrol sahasının varlığını ortaya çıkardı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 'Erdoğan'a göre yeni petrol sahasının günlük üretim kapasitesi 100 bin varil' denildi.

Proto Thema 'Seçim öncesi Erdoğan kutlamaları' başlığını tercih etti.

Haberde '2 bin 700 metre derinlikteki bu kaynağın kapasitesi günlük 100 bin varil ve Türkiye cumhurbaşkanının dediği gibi ülke ihtiyacının 1/10'unu karşılayacak' ifadesine yer verildi.

'Erdoğan: Türkiye'de büyük bir petrol yatağı bulundu' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan To Vima ise 'Erdoğan, Türkiye'nin PKK'lı teröristleri Gabbar petrol sahalarına gömeceğini söyledi. Petrol kuyusuna PKK'nın açtığı ateş sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verildiğini de sözlerine ekledi' dedi.

CNN Yunanistan bu gelişmeyi 'Erdoğan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güneydoğusundaki Gabbar Dağı'nda büyük bir petrol sahasının keşfedildiğini duyurdu' ifadesi ile okurlarına duyurdu.

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