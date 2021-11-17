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Ekonomi

Türkiye'den petrol ve doğalgaz için yeni hamle! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Başkan Erdoğan, 'Sondaj filomuza, 4'üncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak 7. nesil olarak adlandırılan, en modern, en son teknolojiyle sahip bir gemi. İlk defa bizim kullanacağımız sıfır, yeni bir gemidir. Dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor.' dedi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 13:46 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:52
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gaz sondaj çalışmalarıyla ilgili ise yeni bir müjdeyi duyurdu.

Başkan Erdoğan, "Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik, bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teklonoji ile donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız gemidir. Yeni gemimizle denizin 3665 metre derinliğine kadar sondaj yapabileceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının detayları şöyle:

"Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik"

Türkiye halen 3 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Akdeniz'de ve Karadeniz'deki arama, sondaj çalışmışlarını sürdürüyor. Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır, yeni bir gemidir. Dünyada bu geminin sınıfında toplam 5 gemi bulunuyor. Birine de biz sahibiz. Boyu 238 metre, eni 42 metre olan yeni gemimizle denizin 3665 metre derinliğine kadar sondaj yapabileceğiz. Hamdolsun artık sahip olduğumuz büyük sondaj filosuyla ülkemiz sınırları dışında da faaliyet gösterecek bir kapasiteye ulaştık. Ülkemize kazandırdığımız son teknolojiye sahip yeni gemimizin ülkemize, milletimize, enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

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