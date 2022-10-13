Türkiye'den satın alacaklar! Anlaşma çok yakın: İlk olacak

Karpowership'in AA muhabiri ile paylaştığı bilgilere göre, şirketin Avrupa ülkelerine hızla temin edebileceği 2 gigavat kapasiteli 8 enerji gemisi bulunuyor. Gemilerin en büyüğü 500 megavat kurulu güce sahip.

Sıvılaştırılmış doğal gaz veya sıvı yakıtlardan elektrik üretimi yapabilen yüzer enerji gemilerinin ülke elektrik şebekesine yaklaşık 30 gün içinde bağlantısı yapılabiliyor.

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Avrupa ülkelerinin yaklaşan kış dönemi öncesinde enerji tedarikini artırmak için Karpowership'ten talep ettiği gemilerin, 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceği ve bölgesel merkezi ısıtma sistemlerini de destekleyebileceği öngörülüyor.

Hali hazırda 4 Avrupa ülkesi Karpowership ile enerji gemisi tedariki için görüşmelerini sürdürüyor.

Karpowership Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, yaptığı açıklamada, Avrupa'da kış yaklaşırken enerji krizinin etkilerinin devam ettiğini belirterek, "Karpowership, arz kısıtına karşı hızlı, esnek ve uygun maliyetli bir çözüm sunuyor." ifadesini kullandı.

Karadeniz Holding iştiraki olan Karpowership'in toplamda 6 gigavat kapasiteli enerji gemisi bulunuyor.

İLK OLACAK

Afrika, Küba ve Brezilya gibi ülkeler başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yüzer enerji santrallerinden elektrik üretimi yapan Karpowership, söz konusu görüşmelerin tamamlanması halinde ilk kez Avrupa'ya enerji gemisi göndermiş olacak.