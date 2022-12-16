Türkiye'den sevindiren doğal gaz açıklaması: 75 milyon metreküp...

Türkiye, enerji arz güvenliği alanında dev bir yatırımı daha faaliyete geçiriyor.

İstanbul Silivri'de bulunan Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisinde çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.

TESİSİN KAPASİTESİ ARTIRILDI

İlk haliyle 3,2 milyar metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip olan BOTAŞ'a ait Silivri Doğal gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi arttırıldı.

Bu kapsamda 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı. Deniz üstünde 2 platform kuruldu.

Kapasite artırım çalışmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde yürütüldü.

DEV TESİSİN KAPASİTESİ 4,6 MİLYAR METREKÜPE ÇIKARILDI

İkinci fazı hizmete alınacak tesisin böylece kapasitesi 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Kapasite artışı ile günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe ulaşacak.

Dev tesis bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda yer alıyor.

SİLİVRİ DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ BUGÜN AÇILIYOR

Günlük geri üretim kapasitesiyle en sert kış günlerinde Türkiye'nin ihtiyacının dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek.

Tesisin elektrik ihtiyacı 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak.

Kapasitesi artırılan dev tesis, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

"DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK KAPASİTELİ TESİSE SAHİP OLACAĞIZ"

Açılış öncesi TRT Haber'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şunları söyledi:

"Denizlerdeki en büyük kapasiteli tesise sahip olacağız. Doğal gaz depolama tesislerinde hazırlıklarımız tam. Bir dağıtım merkezi planlayacağız, farklı sistemler olabilir."