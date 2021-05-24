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Ekonomi

Türkiye'den SİHA alacaklar! İmzalar atılıyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda bugün Türkiye'ye geliyor. Ziyaret sırasında Türkiye'den satın alınacak SİHA'larla ilgili imzaların atılması bekleniyor.

Reuters24 Mayıs 2021 Pazartesi 08:22 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 08:22
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Polonya Savunma Bakanlığı, Türkiye'den 24 adet silahlı insansız hava aracı (İHA) alacağını Cumartesi günü açıkladı. Polonya böylece Türkiye'den silahlı İHA alan ilk NATO üyesi olacak.

Polonya'nın alacağı Bayraktar TB2 silahlı İHA'ların droneların ilk teslimatı gelecek yıl yapılacak ve tanksavar füzesi taşıyacak.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya'nın aynı zamanda lojistik ve eğitim paketi satın alacağını da ifade etti.

Blaszczak, Cumartesi günü devlet radyosuna yaptığı açıklamada Bayraktar TB2'ler hakkında "kendilerini savaşta kanıtladılar" dedi ve detay vermeden droneların bakımlarının bir savunma şirket tarafından yapılacağını belirtti.

Bayraktar İHA'lar Baykar Makina tarafından üretiliyor.

Alım sözleşmesi Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Türkiye'ye bugün yapacağı ziyareti sırasında imzalanacak.

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