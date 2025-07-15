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Ekonomi

Türkiye'den stratejik adım! Komşu ile hedef 5 milyar dolar

Yarın Gürcistan'a resmi ziyarette bulunacağını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Cumhurbaşkanlığı düzeyinde, iki ülke arasında belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak somut adımları ele alacağız inşallah' dedi.

HABER MERKEZİ15 Temmuz 2025 Salı 21:53 - Güncelleme:
Türkiye'den stratejik adım! Komşu ile hedef 5 milyar dolar
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Bakan Bolat ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın Gürcistan'a gerçekleştireceğimiz resmi ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde, iki ülke arasında belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak somut adımları ele alacağız inşallah. Cumhurbaşkanı ve Başbakan nezdinde yapacağımız görüşmelerin yanı sıra, iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelerek ortak vizyonumuzu ve yeni iş birliklerini değerlendireceğiz" dedi.

Bolat ayrıca "Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın menşe kurallarına dair imzalayacağımız revizyon kararıyla; iki ülke ticaretinin ve bölgesel tedarik zincirlerinin daha güçlü, daha sürdürülebilir şekilde ilerlemesini hedefliyoruz. Ülkemizin bölgesel ticaretteki liderliğini pekiştirecek bu temasların hayırlara vesile olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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