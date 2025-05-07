Türkiye'den Suriye çıkarması! Yüzlerce şirket katıldı

Fuarın açılış törenine, Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrezzak ve Şam'daki bazı yabancı misyon temsilciliklerinin büyükelçileri ile üst düzey yetkililer katıldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Suriyeli bakanlarla Türk stantlarını gezdi.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Şam'daki ilk Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, 11 Mayıs'a kadar ziyaretçi ağırlayacak.

"200'E YAKIN ŞİRKETİMİZ KATILIYOR"

Büyükelçi Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı'yla Suriye'de devrimin ilk gününden itibaren beraber çalışıyoruz." dedi.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'nin Suriye'de problemlerin çözümünde ciddi roller aldığını vurgulayan Köroğlu, Türkiye'den birçok devlet kurumunun Suriye'de çalışmalar yaparak eksiklikleri tespit ettiğini ve acil insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak için de insani yardım kuruluşlarının bütün güçleriyle çalıştığını söyledi.

Köroğlu, Suriye'de devrimden sonra Şam'da ilk kez büyük bir fuarın yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye de çok güçlü bir katılımla bu fuarda, 200'e yakın şirketimiz katılıyor. Bu, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşasına verdiği önemi çok güçlü bir şekilde gösteriyor. İnşallah bu şirketlerimiz ve tabii devlet kurumlarımız hızlı şekilde Suriye'nin yeniden yapılanması için hem altyapı hem ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalara devam edecektir. Şirketlerimizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum."