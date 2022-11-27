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Ekonomi

Türkiye'den Suudi Arabistan açıklaması: Mutabık kaldık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya geldi. Nebati, gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve finansal iş birliğini değerlendirdiklerini belirterek, “Sayın Bakan ile iş birliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

IHA27 Kasım 2022 Pazar 13:46 - Güncelleme:
Türkiye'den Suudi Arabistan açıklaması: Mutabık kaldık
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Gerçekleştirilen görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyuran Bakan Nebati, "Bugün, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Sayın Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya gelerek son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

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Nebati, gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve finansal iş birliğini değerlendirdiklerini belirterek, "Sayın Bakan ile iş birliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

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