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Ekonomi

Türkiye'den tarihi hamle! Geleceğin petrolü üretilecek

Tüm dünya gibi Türkiye de geleceğin petrolü olarak nitelendirilen hidrojene yöneliyor. Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi ve en büyük kapasiteli ilk yerli geleceğin petrolü yeşil hidrojen tesisinin kurulması için imzalar yarın atılacak.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Türkiye'den tarihi hamle! Geleceğin petrolü üretilecek
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Tüm dünya gibi Türkiye de geleceğin petrolü olarak nitelendirilen hidrojene yöneliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK, iklim değişikliğine karşı çözüm arayışına çok yönlü olarak devam ediyor. Tüm dünya gibi Türkiye de geleceğin petrolü hidrojene yöneliyor. Bu kapsamda "HYSouthMarmara Hidrojen Vadisi Projesi ve Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi İmza Töreni" ile iki önemli projede düğmeye basılacak.

TÜRKİYE'DEN TARİHİ HAMLE! GELECEĞİN PETROLÜ ÜRETİLECEK

Türkiye'de, milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da katılması planlanıyor.

Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen HYSouthMarmara, aynı zamanda Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi olma özelliği taşıyor. Ayrıca bu proje, Türkiye Çerçeve Programları tarihinde en yüksek Avrupa Birliği katkılı hibeye hak kazanarak bir ilke de imza atıyor.

Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi kapsamında ise Türkiye'nin en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen tesisi Bandırma Enerji Üssü'nde kurulacak.

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