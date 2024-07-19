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Ekonomi

Türkiye'den vize hamlesi! Bakan Bolat: Yeni mekanizmalar geliştirmelerini istedik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Vize konusunda ikili bazda üye ülkeleri sıkıştırıyoruz, yeni mekanizmalar geliştirmelerini istedik. Vizede Türkiye'den başvurularda ret oranının yüzde 16 olduğu söylendi. En yüksek ret Almanya'da' diye konuştu

19 Temmuz 2024 Cuma 13:00 - Güncelleme:
Türkiye'den vize hamlesi! Bakan Bolat: Yeni mekanizmalar geliştirmelerini istedik
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habertürk-Bloomberg HT ortak yayınında soruları cevapladı.

Bakan Bolat'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İhracatımız ilk 6 ayda 2,4 milyar dolar arttı.

Mayısta dış ticaret açığımızda 25 milyar dolar azalma kaydettik.

İhracatta hazirandaki gerilemeyi kapatacağız, temmuz ayı iyi gidiyor. Bu yıl ihracatta 267 milyar dolarlık hedefimiz için yoğun bir çaba içindeyiz.

"KURU SÜREKLİ ARTIRARAK REKABETÇİ OLMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Yıl sonunda cari işlemler açığı hedefimiz 20-25 milyar dolar arasında.

Kuru sürekli artırarak, TL'yi davalüe ederek rekabetçi olmamız mümkün değil.

Ekonomi bir dengeler bütünüdür, sadece bir kesimin taleplerini karşılayarak hareket edemeyiz.

Çin ile 3 milyar dolar ihracatımız, 46 milyar dolar ithalatımız var. Şu anda Türkiye'de 50'den fazla anti-damping uygulamalarımız var. Aşırı talep, yetersiz arz, tedarik zincirlerinin kopması dünyada korkunç bir enflasyon getirdi. AB ile 211 milyar dolarlık dış ticaretimiz var, 105 milyar doları bizden onlara yapılan ihracat. AB ve ABD pazarı durgunken İslam ülkeleri ile ticaretimizi geliştirme konusunda iyi gidiyoruz.

AB'ye yeşil mutabakatta uyum konusunda yol haritaları hazırlanıyor, kredi finansman paketleri hazır.

"TÜRKİYE'DEN VİZE BAŞVURULARINDA RET ORANI YÜZDE 16"

Vize konusunda ikili bazda üye ülkeleri sıkıştırıyoruz, yeni mekanizmalar geliştirmelerini istedik. Vizede Türkiye'den başvurularda ret oranının yüzde 16 olduğu söylendi. En yüksek ret Almanya'da.

Bu yıl 50 milyar dolar Eximbank kredisi vermeyi hedefliyoruz.

Pandemiyle birlikte bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yüksek enflasyonist süreç başladı. Gıda fiyatlarına yönelik yoğun denetimlerimiz ve düzenlemelerimiz var. Fahiş fiyata ceza uygulamasında üst sınır 101 milyon liraya çıkarıldı. Rekabet Kurulu'nun ilk 6 ayda uyguladığı ceza 41,1 milyar liraya ulaştı.

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