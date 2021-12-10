Türkiye'den yeni petrol keşfi! Müjde Günyurdu-1 kuyusundan verildi

10 Aralık 2021 Cuma 19:55 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 19:55

TPAO, sosyal medya hesabından yeni petrol keşifleri ile ilgili müjde veren bir açıklamada bulundu. TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Suriye Sınırından Yeni Keşif! Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Millî Enerjide Güçlü Türkiye! " ifadelerine yer verildi.

Türkiye 5 enerji gemisiyle denizlerde bayrağını dalgalandırıyor

Türkiye, enerji bağımsızlığı adımlarını hızlandırırken "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle denizlerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih sondaj gemisiyle Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfeden Türkiye, büyük hidrokarbon keşfinin ardından denizlerdeki varlığını devam ettiriyor.

Türkiye'nin deniz araştırma, arama ve işletme ruhsat alanlarında sismik veri toplama projeleri sürüyor. Daha önce hizmet alımı şeklinde gerçekleşen bu faaliyet, 2012'nin sonunda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) envanterine katılan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi sayesinde yerli imkanlarla yürütülüyor.

31 Aralık 2012'de 130 milyon dolara satın alınan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Brüt 4 bin 711 ton ağırlığındaki gemi, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor. Uzunluğu 84, genişliği 21,6 metre olan gemide bir helikopter pisti bulunuyor.

Buzullarda çalışma özelliğine de sahip gemi, dizel itici gücüyle çalışıyor. Barbaros Hayreddin Paşa, sismik ses kaynağı, yüksek özellikli katalitik çeviricileri, çift gövdesi ve su temizleme sistemleriyle en çevreci gemilerden biri olarak nitelendiriliyor.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi şu an Karadeniz'deki araştırma çalışmalarına devam ediyor.