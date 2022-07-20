Yerli doğal gaz için hayati gelişme: 4,6 milyarlık hazırlık

Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğinde kilit role sahip, biri Tuz Gölü'nün metrelerce altında ve diğeri de İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında bulunan iki yer altı doğal gaz depolama tesisinde genişleme çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

DOĞAL GAZ DEPOLAMA KAPASİTESİ 4.6 MİLYARA ÇIKACAK

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi yaklaşık yüzde 44 artışla 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarılacak.

Yapımı devam eden Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında, 2 deniz platformunun imalat ve montajı tamamlandı.

Her bir platformdan 9 kuyu olmak üzere toplam 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlanarak bu kuyulardan 9'unda doğal gaz akış testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Yeni açılan kuyuların sondajlarından sonra kuyu performanslarını görebilmek için her bir kuyuda bir kereye mahsus olmak üzere 2-4 gün süren kuyu testi işlemi yapılması gerekiyor.

Proje kapsamındaki diğer 9 kuyuda da sondaj çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kara ve deniz boru hatlarının inşaat süreci tamamlanan projede, yüzey tesislerinin tamamlanması için yapım çalışmaları devam ediyor.

Genişletme projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİNİN ELEKTRİĞİ RÜZGÂRDAN

Tüm tesislerde ihtiyaç duyduğu enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılamak hedefiyle yola çıkan BOTAŞ, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisinde de bu doğrultuda hareket ediyor. Tesiste ihtiyaç duyulan elektrik için BOTAŞ yönünü rüzgâra çeviriyor ve 4.2 megavat kapasitelik RES kurulumu yapıyor. RES, genişletme projesi dahil olmak üzere tesislerde kullanılacak elektrik enerjisinin yüzde 100'ünü karşılayacak.