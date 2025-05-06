Enerji alanında son yıllarda önemli adımlar atan Türkiye, yurt dışında da doğal gaz arama faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Doğal gaz keşif çalışmaları, hem enerji güvenliğini artırmayı hem de Türkiye'nin uluslararası alanda stratejik etkinliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

DOĞAL GAZ PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz sene Türkiye ile Somali arasında hidrokarbon iş birliği anlaşması imzalandı.

Bu kapsamda Türkiye'nin dost ülkede doğal gaz ve petrol arama çalışmarı sürüyor.

TÜRKİYE'DEN KARDEŞ ÜLKEDE DOĞAL GAZ KEŞFİ

Türkiye, Somali açıklarında yürüttüğü doğal gaz arama çalışmalarında önemli sonuçlar elde etti.

Somalili kaynaklara göre, üç keşif kuyusundan ikisi ticari açıdan değerlendirilebilir doğal gaz rezervleri barındırıyor.

ÖRNEKLER TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Bu gelişme, 7 Mart 2024'te Türkiye ile Somali arasında imzalanan enerji anlaşmasının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Projeye yakın kaynaklar, üç test kuyusundan ikisinin ön değerlendirmelerinin tamamlandığını ve üçüncüsünde keşif çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tüm keşif faaliyetlerinin Ağustos 2025'e kadar tamamlanması ve elde edilen örneklerin analiz için Türkiye'ye gönderilmesi planlanıyor.