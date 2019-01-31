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Türkiye'nin ortalama otel doluluklarında geçen yıl 2017'ye göre yüzde 9,6 artış gözlendi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin ortalama otel doluluklarının geçen yıl 2017'ye göre yüzde 9,6 artışla yüzde 66,2'ye, oda gelirlerinin yüzde 16,9 artışla 46,6 avroya, ortalama oda fiyatının da yüzde 6,6 artışla 70,4 avroya yükseldiğini açıkladı.

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TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, olumlu bir yılı geride bırakan  konaklama sektöründe doluluk, oda fiyatları ve gelirlerde ibre yükselişe işaret  etti.
 
Dünya çapında veri ve analiz şirketlerinden STR'nin TÜROB için  hazırladığı Aralık 2018 Ülke Performans Raporu’nda yer alan verilere göre, 2018  yılında oda gelirlerinde ve otel doluluklarında en yüksek artışı yaşayan ülke  Türkiye oldu. Buna karşılık henüz Avrupa ortalaması yakalanamadı.
 
2018 yılında Avrupa ortalaması oda fiyatında 114,4 avro, oda  gelirlerinde 80,6 avro, dolulukta ise yüzde 72,4 olarak ölçüldü. Türkiye'de ortalama otel dolulukları geçen yıl 2017'ye göre yüzde 9,6  artışla yüzde 66,2'ye, oda gelirleri yüzde 16,9 artışla 46,6 avroya, ortalama oda  fiyatı da yüzde 6,6 artışla 70,4 avroya yükseldi.
 
İSTANBUL VE ANTALYA YÜKSELİŞTE
 
Ocak-Aralık 2018 döneminde İstanbul’da doluluk oranı, bir önceki yıla  göre  yüzde 12,7 artışla yüzde 71,1’e, ADR (Average Daily Rate) olarak ifade  edilen ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10,4 artışla 82,7 avroya, oda  başı elde edilen gelir ise (RevPAR) yüzde 24,4 artışla 58,8 avroya yükseldi.
 
Aynı dönemde Antalya’da doluluk oranı, bir önceki yıla göre yüzde 10,4  artışla yüzde 65,3’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 3 artışla 76,8  avroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 13,8 artışla 50,1 avroya  ulaştı.
 
"2019'DA DA ARTIŞ BEKLİYORUZ"
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır,  doluluklar açısından son yılların en yüksek döneminin yaşandığını belirterek,  şunları kaydetti:
 
"Doluluk oranlarındaki artışlar yüzde 20’leri bulurken, oda  fiyatlarındaki artışlar yüzde 10’larda kaldı. Oda dolulukları belli seviyelere  gelmiş olsa da oda ortalama satış fiyatlarımız henüz 2013-2014 yılı rakamlarına  maalesef ulaşamadı. 2019 beklentilerimiz oldukça olumlu. Hem doluluklarda hem  ortalama oda fiyatlarımızda yüzde 10-12’lerde artış bekliyoruz. Hemen hemen tüm  turizm pazarları açısından iyimseriz. Mutlaka ve mutlaka kişi başı harcamayı,  dolayısıyla gelirleri artırıcı uygulamaları devreye sokmak zorundayız. Turist  sayısındaki artıştan daha çok fiyatlarda yükselme sağlamaya odaklanmak lazım.  2019 yılının en önemli çalışması bu olmalı."
 
Eski fiyat seviyelerine ulaşmak için önemli unsurun kongre turizminin  yeniden canlandırılması olduğuna işaret eden Bayındır, "Türkiye’nin ve  İstanbul’un uluslararası kongre ihalelerinde ülkemizin avantajlarıyla öne çıkması  için ihale özelinde kongre kapsamına KDV muafiyeti uygulanması fayda  sağlayacaktır. Meclis gündemine gelecek torba yasa ile 2019 UEFA Süper Kupa  Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için UEFA’ya vergi güvencesi  veriliyor." ifadelerini kullandı
 
Bayındır, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli  şirketlerden merkezi Türkiye’de bulunmayanların, bu müsabakalar için yaptıkları  işlerde KDV ödemeyeceğini aktaran Bayındır, "Bu talep bizim de dile getirdiğimiz,  birebir aynı mahiyette 'kongre turizminden belli süre ile KDV alınmasın'  önerimizi hatırlattı. Yani, aynı muafiyet diğer uluslararası kongre-toplantı  etkinliklerinde de uygulanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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