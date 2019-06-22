Türkiye’nin 10. şehir hastanesi hazır

Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Bursa Şehir Hastanesi´nin bin 355 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Şehir hastanemiz, Bursa ve civar illere en yüksek kalitede sağlık hizmetini sunan sağlık tesisi olacak. Hastanemiz son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatıldı. Hasta odaları, poliklinik odaları, ameliyathaneleri, laboratuvarları, her birimiyle uluslararası standartlarda en yüksek konfor ve kalitede sağlık hizmetini vatandaşlarımıza sunacağız” dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da, Bursa Şehir Hastanesi´nin, Bursa ve çevre illerle birlikte 6.5 milyonluk hinterlanda nitelikli sağlık hizmeti sunacağını dile getirerek “Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kentin doğusunda nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir merkez görevi üstlenirken, şehir hastanemiz kentin batısında merkez konumunda yer alacak” dedi.