Türkiye’nin 10. şehir hastanesi hazır
Türkiye’nin hizmete açılacak 10’uncu şehir hastanesinde hazırlıklar son aşamaya geldi. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ve beraberindeki heyet, Bursa Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.
Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Bursa Şehir Hastanesi´nin bin 355 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Şehir hastanemiz, Bursa ve civar illere en yüksek kalitede sağlık hizmetini sunan sağlık tesisi olacak. Hastanemiz son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatıldı. Hasta odaları, poliklinik odaları, ameliyathaneleri, laboratuvarları, her birimiyle uluslararası standartlarda en yüksek konfor ve kalitede sağlık hizmetini vatandaşlarımıza sunacağız” dedi.
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da, Bursa Şehir Hastanesi´nin, Bursa ve çevre illerle birlikte 6.5 milyonluk hinterlanda nitelikli sağlık hizmeti sunacağını dile getirerek “Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kentin doğusunda nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir merkez görevi üstlenirken, şehir hastanemiz kentin batısında merkez konumunda yer alacak” dedi.
6 HASTANE AYNI KAMPÜSTE
Bursa Şehir Hastanesi, genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastaneden oluşuyor. Branşlara göre yatak dağılımı farklılık gösterecek. Genel hastanede 308, kadın doğum çocuk hastanesinde 222, kalp damar hastanesinde 271, onkoloji hastanesinde 254, FTR hastanesinde 200, YGAP hastanesinde 100 yatak olacak. Hastanede her branştan toplam 403 poliklinik yer alacak.
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