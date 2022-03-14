''Türkiye'nin 150 yıllık tecrübesinden faydalanmak istiyoruz''

AA 14 Mart 2022 Pazartesi 12:41 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 12:41

Bakü'de gerçekleştirilen imza törenine Azerbaycan Merkez Bankası Baş Direktörü Ziya Aliyev, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu Müdürü Rashad Ahmedov, TMTB Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Duman, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, Türkiye Motor Taşıt Büro Müdürü Mehmet Akif Eroğlu ile Azerbaycan ve Türkiye'den sektör temsilcileri katıldı.

Söz konusu protokol, 46 ülkenin dahil olduğu Yeşil Kart Sistemi'nin işleyişinden sorumlu kurum olan Bürolar Konseyi'nde bir ilk oldu.

Programın açılışında konuşan TSB Başkanı Atilla Benli, iki kardeş ülke arasındaki iş birliklerinin önemine işaret ederek, "Türkiye Sigorta Birliği olarak özellikle başta Azerbaycan olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı içindeki kardeş ülkelerimizle iş birliği yapmayı, karşılıklı bilgi paylaşımını oldukça önemsiyoruz. Nitekim Birlik olarak bu amaçla Türk Devletleri Teşkilatı içindeki ülkelerimizde sigorta sektörünün hızlı gelişmesini sağlamak ve sigorta faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak istiyoruz. Kardeş ülke olmanın verdiği güçle karşılıklı iş birliği yapılmasına, sigorta geleneklerinin oluşturulmasına katkıda bulunulmasını ve dostluğu güçlendirmek amacıyla Türkiye'deki sektör deneyimlerimizi aktarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, sigorta, reasürans ve emeklilik sektörleri alanlarında iş birliği amaçlı, araştırma, çalışma, bilgilendirme, danışma, tanıtım, eğitim ve hizmet gibi alanlarda faaliyet gösterecek olan bir uluslararası sivil toplum kuruluşu kurulması arzusundayız." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE VE AZERBAYCAN SINIRINDA YEŞİL KARTLARIN DİJİTAL KONTROLLERİ SAĞLANACAK"



Kardeş ülke Azerbaycan ile TSB, TMTB gibi önemli kurumlar nezdinde doğrudan ilişkiler kurulduğunu ve ortak çalışmalar yapıldığını anlatan Benli, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sigorta sektörü olarak birçok alanda çok kritik roller üstleniyoruz. Bu bağlamda makro perspektiften baktığımızda, ülke ekonomisine doğrudan ya da dolaylı fayda sağladığımız alanlar var. Nitekim sigortacılık diğer birçok önemli işlevin yanı sıra ticari hayatın devamında da önemli bir güven unsuru. Kara yoluyla gerçekleştirilen ülkemiz ihracatının değeri 2021 yılında 88 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ne bağlı 1.115 nakliyeci tarafından gerçekleştirilmekte ve toplam ihracatımızın yüzde 40'ını oluşturuyor. Ülkemiz kara yolu taşımacıları, Yeşil Kart Sistemi'ne dahil olan ülkelerde 600 bin sefer için yeşil kart sigortası kullanıyorlar. Ancak burada karşılaşılan önemli bir sorun, sahte yeşil kart konusu. Sahte yeşil kart birçok soruna yol açtığı gibi prim maliyetlerini de artırıyor ve şu anda dijital kontrol yapılmıyor.



Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın İcbari Sigorta Bürosu ile imzalanan protokolle Türkiye ve Azerbaycan sınırında yeşil kartların dijital kontrolleri sağlanacak. Bu durum, iki ülke arasındaki ticari taşımacılıkta önemli fayda sağlayacaktır. Bu proje ile sınır geçişinde operasyonel kolaylık olacağı gibi, sahte yeşil kartların yol açtığı komplikasyonlar da önlenecektir. Amacımız, sahte yeşil kartı önlemek suretiyle yeşil kart maliyetlerini azaltarak uluslararası rekabette ihracata dayalı büyüme modelinde önemli bir işlem yürüten kara yolu nakliyecilerimize rekabet avantajı sunarak Türkiye ticari hayatına destek olmak."



- "TÜRKİYE SİGORTA SEKTÖRÜNÜN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ"



Azerbaycan Merkez Bankası Baş Direktörü Ziya Aliyev de "tek millet iki devlet" olarak kardeş ülke Türkiye ile iş birliğinin sigortacılık sektöründe de hızla hayata geçmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki sigorta sektörünün tecrübesine dikkati çeken Aliyev, "Türkiye sigorta sektörü, 150 yıllık tecrübesi ile ülkemiz sigortacılığının gelişmesinde bizim için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli bir örnek. Türkiye sigorta sektörünün tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Bu yönde ülkemiz sigorta sektörünün gelişmesinde verdiği desteği çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İŞ BİRLİĞİ İLE İKİ ÜLKE ARASINDA KARA YOLU TAŞIMACILIĞI GÜVENLİ BİR YAPIYA KAVUŞACAK"



Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu Müdürü Rashad Ahmedov ise iki ülke arasında gerçekleşen bu iş birliğinin Bürolar Konseyi içinde bir ilk olduğunu belirterek, "İş birliği ile iki ülke arasında kara yolu taşımacılığı güvenli bir yapıya kavuşacak. Kardeş ülkemiz Türkiye ile yapılan bu işbirliğini çok önemsiyoruz ve TMTB ile karşılıklı iş birliğini geliştirmek üzere bir araya geldik. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğinin gelişerek artacağına inanıyoruz." dedi.



- "SAHTECİLİĞİ ÖNLEYECEĞİZ"



TMTB Müdürü Mehmet Akif Eroğlu, yetkisiz kişilerin sahte yeşil kartla sürücüleri dolandırdıklarını, sahte yeşil kartlar nedeniyle işletenlere önemli tazminatlar çıktığını aktararak, masum sürücülerin ve işletenlerin zarar görmemesi için bu sorunu kaynağından kesmek adına tüm Yeşil Kart Sistemi'nde dijital yeşil kart uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi.

Eroğlu, "Bu noktada Bürolar Konseyi çatısı altında bir çalışma grubu bulunuyor. Türkiye Büro olarak da Yunanistan ve Bulgaristan gibi sınır komşularımız ve başta Azerbaycan olmak üzere kardeş ülkelerimizle karşılıklı iş birliğine gidiyoruz. Artık sınırda dijital yeşil kart kontrolü sağlayarak sahteciliği önleyeceğiz ve Azerbaycan'la yapılan projemiz de tamamlanmak üzere. Bugün Bakü'de tanıtımını yapıyoruz. Bu projemizin, Bürolar Konseyi için de referans gösterilen ilk uygulama olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.