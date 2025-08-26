Türkiye'nin 2. FPU'su doğal gazı 4'e katlayacak... Karadeniz'e yeni güç

Türkiye'ye doğru 2027 sonunda yola çıkması beklenen platformun 2028'in ortasında devreye alınması planlanıyor.

Türkiye'nin ikinci FPU'su olacak platformun günlük gaz üretim kapasitesinin 25 milyon metreküp olması öngörülüyor. İlk etapta toplam 27 derin deniz kuyusundan 20 milyon metreküp doğal gaz üretilmesi hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, yeni üretim platformunun Karadeniz'deki üretime güç katacağını belirterek, "Bizi faz-3 aşamasına taşıyacak yeni platformumuz ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz, bugüne kıyasla 4 katına çıkarak günlük 40 milyon metreküpe yükselecek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin derin denizlerdeki varlığını güçlendirecek ve üretim kapasitesini genişletecek yeni platformun eklenmesiyle, ülkenin toplam gemi sayısı, 6 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi ve 2 FPU ile 10'a yükselecek.

Gemi formatında olan ve inşası devam eden platformun temini için Çin menşeli bir firmayla anlaşıldı. Mühendislik, tedarik, imalat, kurulum ve devreye alma faaliyetlerini kapsayan sözleşme kapsamında platformun üretimine başlandı.

Yeni platformun uzunluğu 273 metre, genişliği 54 metre, derinliği ise 26 metre olacak. Platform, karadan yaklaşık 180 kilometre açıkta, yaklaşık 2 bin 200 metre su derinliği olan bölgede 4 grupta toplam 20 halat sistemiyle deniz zeminine demirlenecek ve sabit olacak. Ayrıca platform, üzerinde 150 personel için barınma alanları sağlayacak.

Platform, ham doğal gaz üretimini yerinde karşılayıp kuyuların kontrolü, su ayrışımı, kurutma kompresyon, ölçüm ve benzeri operasyonları gerçekleştirecek. İşlemlerin ardından doğal gaz deniz altı boru hattı ile karaya ulaştırılacak. Platformdan gönderilen doğal gaz doğrudan ulusal iletim ağına verilecek.

- SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİLERİ

Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa ile 2012'de yerli envanter oluşturulmaya başlandı.

Denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebilen gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor.

MTA Oruç Reis'in inşasına ise 2012'de tamamen yerli imkanlarla başlandı. İleri teknoloji ürünü birçok bilimsel ve teknik ekipmanla donatılan gemi, 2017'de operasyon test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başladı.

Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabilecek kapasitede modern sevk ve manevra sistemleriyle donatılan gemiyle, petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarının deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi, kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da etkin şekilde icra edilebiliyor.

Türk mühendisler tarafından inşa edilen MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, geçen yıl Somali'de başladığı ilk kıtalararası görevini haziranda tamamladı.

- SONDAJ GEMİLERİ

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih, 2017'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katıldı.

Fatih, İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'deki ilk milli sondajı gerçekleştirmek üzere Haydarpaşa Limanı'ndan uğurlandı.

Altıncı nesil teknolojiyle çalışmalarını sürdüren Fatih gemisi, 20 Temmuz 2020'de Zonguldak açıklarında Tuna-1 olarak isimlendirilen lokasyonda 3 bin 500-4 bin metre derinlik hedefiyle Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başladı.

Fatih ile Karadeniz'de yapılan Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi, aynı zamanda 2020'de denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçti.

Yavuz sondaj gemisi 2011'de yapımının tamamlanmasının ardından Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, TPAO tarafından 2018'de envantere katıldı.

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz, elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılıyor.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 2020 başında filoya dahil oldu. 2012'de inşa edilen gemi 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip.

Kanuni sondaj gemisi, ilk görevi için 5 Mayıs 2021'de Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapan gemi, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi.

Abdülhamid Han sondaj gemisi ise 2022'de filoya katılan dördüncü gemi oldu.

TPAO tarafından Kasım 2021'de satın alınan gemi, yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde bulunuyor. Geminin kule yüksekliği ise 104 metre.

12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle filonun "en güçlüsü" olarak görev yapıyor.

Gemi, Yörükler-1 kuyusuna sondaj için gönderilmiş ve 17 Ağustos 2022'de ilk sondajını gerçekleştirmişti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuzda müjdelediği 2 yeni derin deniz sondaj gemisinin 2026'nın ilk aylarında göreve hazır olması planlanıyor. Söz konusu gemilerle Türkiye, denizlerde yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerini ileri seviyeye taşıyacak.

- OSMAN GAZİ YÜZER ÜRETİM PLATFORMU

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, geçen yıl yenileme faaliyetlerinin ardından bu yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Boğaz'dan geçerek Filyos Limanı'na ulaştı.

Göreve 2026'nın ortasında başlayacak yüzer üretim platformuyla Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.

Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanmış olacak. Platformun, belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapması bekleniyor.