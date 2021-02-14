Türkiye'nin adımı dünyada ses getirdi! ''Küresel boyutta köklü değişiklik yaşatacak''

Star.com.tr 14 Şubat 2021 Pazar 13:08 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 13:12

İtalyan basını, 21. yüzyıldaki uluslararası demiryolları projeleriyle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

"DEMİRYOLLARI DAHA VERİMLİ BİR ULAŞIM ARACI"

19. yüzyılın ekonomileri ve toplumlarında devrim yaratan eski demiryollarının, 150 yıldan fazla süredir küreselleşmenin ilerlemesini sağlayan araçlardan biri olmaya devam ettiği belirtilen yazıda demiryollarının belirli koşullar altında, deniz taşımacılığına göre çok daha hızlı ve daha verimli bir ulaşım aracı olduğundan bahsedildi.

"DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI HAFİFE ALINMAMALI"

Deniz taşımacılığının uluslararası ticaretin % 90'ından fazlasını oluşturduğuna değinilen yazıda Uluslararası demiryolu taşımacılığının hafife alınmamasının gerektiğini vurgulandı.

"TÜRKİYE, KÜRESEL TİCARETTE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YAŞATACAK"

Türkiye'nin Rusya ve Çin'e giden ihracat trenlerinin uzun vadede küresel ticarette köklü değişikliklere götüreceği ifade edildi. Türkiye-İran ve Pakistan'ı birbirine bağlayan demiryolu projesinin Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'na alternatif olduğu belirtildi.

"TÜRKİYE, DEMİRYOLU ÜZERİNDE KÜRESELLEŞME DESTANINI BAŞLATTI"

Çin'i Avrupa'ya bağlayan İpek yolunun merkezinde yer alan ve demiryolu ağıyla oyundaki iddiasını ortaya koyan Türkiye'nin Rusya ve Çin'e yaptığı ihracat sevkiyatının, demiryolu üzerinde küreselleşme destanının başladığının somut bir işareti olduğu ifade edildi.

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