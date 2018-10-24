‘Türkiye’nin Akıncıları’

Türkiye’nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi’ mottosuyla 20 yılı başarıyla geride bırakan Platin’in bu yıl ikincisini açıkladığı ‘Platin Global 100 Ödülleri’ sahiplerini buldu. ‘Global 100’ listesi, Platin’in bağımsız araştırma şirketi İpsos ile birlikte yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda oluşturuldu. Feriye Palace’daki törende sektörünün liderleri de açıklanarak ödülleri verildi.

SEKTÖRLERİNDE ÖNCÜ

Sektör liderleri arasında TMSF bünyesinde yer alan Boytaş Mobilya, TÜPRAŞ, Aksa Akrilik, Kordsa gibi Türkiye’yi yurtdışı pazarlarda ‘akıncı’ gibi yol alan şirketler de bulunuyor. Her biri kendi alanında global olma yolunda ilerleyen şirketler arasında Vestel ve Türkiye’nin savunma alanındaki gururu TAI de bulunuyor.

MİLLİ ZENGİNLİK

Törende Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman “Geçtiğimiz yıl global dünyada faaliyet göstermeye cesaret etmiş her şirket bir ticari müessese olduğu kadar, aynı zamanda bizim için milli bir zenginlik ve milli bir duruştur demiştik. Bu duruşun güçlü ve kendinden emin olması adına dijital dönüşüm süreci içerisinde Endüstri 4.0 yatırımlarıyla global ölçekte fark yaratan şirketlerimiz var” dedi.

3.5 DOLARA İHRACAT

Törende ödül alan şirketlerden Borusan Mannesmann Boru Genel Müdürü Zafer Atabey, yaptığı konuşmada cirolarının yüzde 70’inin yurtdışı pazarlarından geldiğini, Şölen Çikolata CEO’su Elif Çoban ise çikolatalarının kilogramını 3.5 dolardan ihraç ettiklerini ve bu rakamın dünya genelinde en yüksek rakamlardan biri olduğunu söyledi. Nobel İlaç Sanayi A.Ş İcra Kurulu Üyesi ve Bilgi Teknolojileri Direktörü Bidar Özgür Ulutaş ise yüzde 100 sermaye ile 20 ülkede faaliyet gösterdiklerine dikkat çekti.