‘Türkiye’nin Akıncıları’
‘Platin Global 100 Ödülleri’nin ikincisi dün düzenlenen törenle dağıtıldı. Dünya pazarlarında ‘akıncı’ gibi yol alarak ödüle layık bulunan şirketler arasında TAI, Vestel, Aksa ve Boytaş da var.
- İREM ERBAŞ
Türkiye’nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi’ mottosuyla 20 yılı başarıyla geride bırakan Platin’in bu yıl ikincisini açıkladığı ‘Platin Global 100 Ödülleri’ sahiplerini buldu. ‘Global 100’ listesi, Platin’in bağımsız araştırma şirketi İpsos ile birlikte yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda oluşturuldu. Feriye Palace’daki törende sektörünün liderleri de açıklanarak ödülleri verildi.
SEKTÖRLERİNDE ÖNCÜ
Sektör liderleri arasında TMSF bünyesinde yer alan Boytaş Mobilya, TÜPRAŞ, Aksa Akrilik, Kordsa gibi Türkiye’yi yurtdışı pazarlarda ‘akıncı’ gibi yol alan şirketler de bulunuyor. Her biri kendi alanında global olma yolunda ilerleyen şirketler arasında Vestel ve Türkiye’nin savunma alanındaki gururu TAI de bulunuyor.
MİLLİ ZENGİNLİK
Törende Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman “Geçtiğimiz yıl global dünyada faaliyet göstermeye cesaret etmiş her şirket bir ticari müessese olduğu kadar, aynı zamanda bizim için milli bir zenginlik ve milli bir duruştur demiştik. Bu duruşun güçlü ve kendinden emin olması adına dijital dönüşüm süreci içerisinde Endüstri 4.0 yatırımlarıyla global ölçekte fark yaratan şirketlerimiz var” dedi.
3.5 DOLARA İHRACAT
Törende ödül alan şirketlerden Borusan Mannesmann Boru Genel Müdürü Zafer Atabey, yaptığı konuşmada cirolarının yüzde 70’inin yurtdışı pazarlarından geldiğini, Şölen Çikolata CEO’su Elif Çoban ise çikolatalarının kilogramını 3.5 dolardan ihraç ettiklerini ve bu rakamın dünya genelinde en yüksek rakamlardan biri olduğunu söyledi. Nobel İlaç Sanayi A.Ş İcra Kurulu Üyesi ve Bilgi Teknolojileri Direktörü Bidar Özgür Ulutaş ise yüzde 100 sermaye ile 20 ülkede faaliyet gösterdiklerine dikkat çekti.
Bu yılki tema Endüstri 4.0
Bu yıl Platin Global 100’ün teması ise Endüstri 4.0 olarak belirlendi. Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, Endüstri 4.0 kavramına dikket çekerek “Yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti, 3D yazıcılar, nanoteknoloji, malzeme bilimi, enerji depolama ve kuantum bilgi işlem gibi yeni teknolojik atılımlar çok çeşitli alanlarda şaşırtıcı şekilde iç içe geçiyor. İç içe geçen bu teknolojiler fiziksel dijital ve biyolojik dünyalarda birbirlerini güçlendirerek yol aldıkça bir sıçrama noktasına yaklaşıyor. Tüm sektörleri etkileyen derin değişimlere tanıklık ediyoruz” dedi.
Nobel İlaç A.Ş’nin İcra Kurulu Üyesi Bidar Özgür Ulutaş’a, plaketini 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek verdi.
Borusan Mannesman’ın Genel Müdürü Zafer Atabey (solda), ödülünü Star Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’tan aldı.
TÜPRAŞ’ın ödülünü Bilgi Teknolojileri Direktörü Barış Düzenli (solda) aldı. Ödülü TürkMedya İletişim Direktörü Fatih Uysan verdi.
Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman’a plaketini TürkMedya Reklam Grup Başkanı Tülay Mutlu Dölen verdi.
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