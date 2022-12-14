ABD ile Rusya arasında en son yapılan tutuklu takası Rus basınında analiz edildi.



ABD'li kadın Basketbolcu Brittney Griner ile Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'un takısında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlanan yardıma dikkat çeken Rus basını analiz yazısında "Rus-Amerikan pazarlığı Arap bölgesine kayıyor" başlığını kullandı.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK BAŞARISI KÖRFEZ ÜLKELERİNE ÖRNEK OLDU

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında önemli bir arabulucu olmasına vurgu yapılan yazıda Körfez ülkelerin Türkiye'yi takip ettiği ifade edildi.

Türkiye'nin tahıl anlaşmasında ve esir takaslarında gösterdiği arabulucu rolün Körfez'deki ülkeler tarafından örnek alındığı vurgulanan yazıda, "Körfez ülkeleri, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kalma başarısına tanık oldu" ifadeleri kullanıldı.

Griner ve Bout takasının ardından Rusya'da casusluktan hüküm giyen ABD vatandaşı Paul Whelan'ın serbest kalması konusunda Körfez ülkelerinin arabulucu olmasının Kremlin ve Beyaz Saray tarafından makul karşılandığı ileri sürüldü.

Rus basınına konuşan ve adı açıklanmayan kaynak, Türkiye'nin ve Arap devletlerinin iletişim kanallarını açık tutarak takaslar için tarafsız bir platform sunduğunu söyledi.

ABD ile Körfez ülkeleri ilişkilerinin son zamanlarda gergin olduğuna vurgu yapılan yazıda Körfez ülkelerinin Moskova-Washington-Kiev arasındaki anlaşmazlıkları çözme konusundaki artan arabulucu isteğin prestij kazanmak ve ilişkileri yeniden rayına sokmaktan kaynaklandığı belirtildi.

Rus Ortadoğu Uzmanı Leonid Isayev, Arap devletlerin Türkiye'yi örnek alarak arabuluculuk rolüne giriştiğini söyledi. Isayev, "Körfez'de de devletler arasında liderlik için sürekli bir rekabet olduğu göz önüne alındığında ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin herhangi bir arabuluculuk çabası başlatması durumunda, o zaman Suudiler ve Katarlılar da aynısını yapmak zorunda" dedi.