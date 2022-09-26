Kıtaya damgamızı vurduk: Türkiye'nin bize yardım etmesi lazım

"Tarım ve Gıda Güvenliği" başlığı altında "Sürdürülebilir Toplum İçin Gıda ve Ekonomi Güvenliği" sloganıyla bir otelde gerçekleştirilen kongrede, tarım ve hayvancılık, ticaret, sanayi ve enerji, müteahhitlik ve inşaat, finans, sağlık, toplumsal kalkınma konuları ele alındı.

Türk ve Nijeryalı yatırımların bir araya geldiği Window of Turkey'in "Afrika Gıda Güvenliği Kongresi"nde atılacak adımlar da değerlendirildi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hasan Sert, kongrede yaptığı konuşmada, Batı Afrika ülkelerindeki çalışmaların fonlarla yönetilmesinin ve o bölgelerde gıdaya erişimin artırılması için gerçekleştirilecek etkinliklerin takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Devlet, sivil toplum kuruluşları (STK), iş adamları ve diğer sosyal unsurlarla birlikte başarının planlanmasının önem taşıdığını belirten Sert, "Bizim STK'ler ve gönüllü kuruluşlara destek vermemiz lazım. Devlet, üniversite, yerel yönetim ve hükümetlerle bir araya gelip elimizdeki potansiyeli artırmaya çalışmalıyız." dedi.

Sert, Türkiye'nin son dönemde hem sivil hem diplomatik alanda Afrika'da büyük ataklar yaptığına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugüne kadar 32 Afrika ülkesini ziyaret ettiğini bildirdi.

Afrika'nın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Sert, şöyle konuştu:

"Afrika ile kazan-kazan iş birliğiyle ilişkiler kurmak ve oraları güçlendirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. TİKA'nın Afrika'nın değişik ülkelerinde 22 ofisi bulunuyor. Türkiye'nin dış dünyadaki okullarını daha etkin kullanmak için Türkiye Maarif Vakfının 26 ülkede okulu bulunuyor. Bu ülkelerde 175 Türk okulu var. Bu da önemli bir rakamdır. Bizimle Afrika'nın birlikte çalışması ve gıda güvenliğinin yanı sıra savunma, eğitim, yönetim gibi birçok konuda iş birliğinin önemli avantajını kullanacağız."

Sert, Yunus Emre Enstitüsünün de önemine işaret ederek, yabancı ülkelerden Türkiye'de 176 bin üniversite, mastır ve doktora seviyesinde öğrencinin bulunduğunu kaydetti.

- "FON İÇİN 1 MİLYAR DOLAR BEKLİYORUZ"

Window of Turkey Üst Yöneticisi (CEO) Baraa Alsasa da hedeflerinin gıda güvenliğine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Bunun için hükümetler, organizasyonlar ve derneklerin iş birliğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Alsasa, Afrika'daki ülkelerden burada oluşturulması planlanan yatırım fonuna destek vermelerini istedi.

Alsasa, teknolojinin Afrika'ya transfer edilmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında kazan-kazan stratejisi var. Türkiye, Afrika'ya sadece bir şey satmak istemiyor, Türkiye bize bazı konularda yardım edebilir. Türkiye'nin Afrika'ya teknoloji transferi için yardım etmesi lazım. Türkiye bunu yapmaya hazır ve bunu istiyor. Bu sebeple teknoloji transferini oluşturmak amaçlı hükümetlerle konuşmak istiyoruz. Tamamıyla tarıma açılabilecek büyük alanlarımız var. Arazi, su, çalışma gücü orada. Bunların hepsi yatırıma açık halde bekliyor. Önümüzdeki tek sorun kendimizi doğru yolda organize edecek bir platform oluşturmak. Burada fon bu platform için bir ilk adım olacaktır."

Sorunların çözümlerinin bir yol haritası oluşturmaktan geçtiğini ifade eden Alsasa, bunun temelden başlayarak öncelikle çiftçilere doğru eğitimi vermekten, lojistik çözümlerine kadar kapsamlı çözüm üretmekle sağlanabileceğini anlattı.

Alsasa, tarımda kullanılan makinelerin zaman ve masraf tasarrufu sağladığına işaret ederek, üretim makineleri ve gıda işleyici makinelere Afrika'da ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Lojistiğe de üst seviyede yatırım yapılması gerektiğini belirten Alsasa, "Eğer üretip dağıtım yapamazsak çalışmalar hiçbir şeye yaramaz. Son adımımız ise ithalat ve ihracatı nasıl ilerletebileceğimiz yönünde olacak. Gayrimenkul ve emlakçılık konusu da bizim için önemli. Gayrimenkul geliştirme projeleri içinde evler yapılmasa, fabrikalar kurulmasa bu planlarımızı başaramayız. Burada oluşturulması planlanan yatırım fonuna ilk etapta 1 milyar dolar bekliyoruz"

-"YATIRIMCILARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Nijerya Tarım Bakanlığını temsilen kongreye video mesaj gönderen Federal Tarım Müdürlüğü Genel Müdürü Abdullahi Garba Abubakar da "Window of Turkey'in bu girişiminden çok memnunuz. Özellikle makineleşme ve organizasyon alanlarında koordinasyona açığız. Bu sinerjinin nasıl oluşturulacağını öğrenmek için heyecanlıyız." diye konuştu.

Jigawa Eyaleti Başkan Yardımcısı Umar Namadi de video mesajında, yatırımcıları eyaletine davet ederek, özellikle tarım alanında her türlü desteği yatırımcılara verebileceklerini söyledi.



Avrasya Enerji Şirketi Yönetim Kurulu Danışmanı Erhan Barutoğlu, 1970'lerden bu yana Türk yatırımcıların Afrika'ya yatırımlarının 8 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin yatırımlarının da çelik, maden, mobilya, tarım, gayrimenkul, emlakçılık ve ulaşımda yoğunlaştığını vurgulayan Barutoğlu, Türk müteahhitlerinin gerçekleştirdiği projelerinin 67 milyar doları geçtiğini kaydetti.

Barutoğlu, hükümetlerin özellikle tarım başta olmak üzere yatırım konularında önceliklerini belirlemeleri gerektiğine dikkati çekerek, "İlgili yeni modeller ortaya konulmalı. Afrika kıtası geçmişte olduğu gibi dünya için çok önemli rol oynayabilir. Burası Türk şirketler için değişik konularda büyük iş fırsatları barındırıyor." ifadelerini kullandı.

- AFRİKA İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Fikret Koca da Afrika topraklarının yüzde 75'inin tarıma elverişli olduğunu söyledi.

Türkiye'de yetişen ürünlerin çoğunun Afrika'da da yetiştirilebileceğine işaret eden Koca, "Bunun için enerji, elektrik, su ve teknolojiye ihtiyaç var. Neden birlikte iş birliği yapmayalım? Afrika ülkelerinin gıdaya ihtiyacı var. Ürettiği gıda miktarı, ihtiyaç duyduğunun yüzde 35'ini karşılıyor. Gıdalarını kendileri üretmek istiyorlar. Bunun için de bu tip organizasyonlarla Afrika ülkelerinde ve Türk toplumuyla hareket ederek gıda üretiminin teşvik edilmesi sağlanmalı. Dernek olarak onların yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cengiz Altınkaya da iklime ve toprağa uygun türlerle tarımın geliştirilmesi gerektiğini belirterek, son yıllarda küresel ısınmadan dolayı sürdürülebilir tarım ve şehirlerin artık insanların gündeminde olduğunu bildirdi.

Çiftçilerin yanında devletin ve kooperatiflerin sigorta vazifesi görecek şekilde yapılanması gerektiğini vurgulayan Altınkaya, bunun çiftçiler için güvence olduğunu dile getirdi.

Altınkaya, "Ülkemizin Afrika'ya ilgisi son 25 yılda diğer ülkelerden çok daha yoğun ve etkin oldu. Afrika'da 12 kadın büyükelçimiz var. Bu Türkiye'nin kadın dayanışmasının da bir göstergesidir." dedi.

Window of Turkey'in düzenlediği etkinlikte iş birliği alanları da kapsamlı olarak değerlendirildi. Window of Turkey, Türkiye ile Afrika arasında ticaret ve yatırım köprüsü kurmayı amaçlayan bir organizasyon olarak faaliyet gösteriyor. Ankara'daki etkinlikte, Türk ve Nijeryalı yatırımları birbirine bağlamak için tümleşik iş çözümleri sunulmuş oldu.