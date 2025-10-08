İSTANBUL 18°C / 13°C
Ekonomi

Türkiye'nin büyüme tahmini yükseltildi... Dünya Bankası rakamları güncelledi

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu'nda, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminlerini güncelledi. Buna göre Dünya Bankası, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e, gelecek yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye, 2027 yılı için yüzde 4,2'den 4,4'e çıkardı.

IHA8 Ekim 2025 Çarşamba 09:34 - Güncelleme:
Türkiye'nin büyüme tahmini yükseltildi... Dünya Bankası rakamları güncelledi
ABONE OL
Başarılı ekonomi politikaları ve dezenflasyon süreciyle birlikte Türkiye'nin büyüme tahmini yükseltildi.

Dünya Bankası, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e çıkarttı.

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu'nda, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminlerini güncelledi.

Buna göre Dünya Bankası, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e, gelecek yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye, 2027 yılı için yüzde 4,2'den 4,4'e çıkardı.

Raporda, Suriye ekonomisine ilişkin değerlendirme de yer aldı. Ülke ekonomisinin 2024'teki yüzde 1,5'lik daralmanın ardından bu yıl yüzde 1 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

