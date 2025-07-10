Pasifik Eurasia'dan yapılan açıklamaya göre, Çin-Türkiye hattında Orta Koridor'un stratejik derinliğini pekiştirmek amacıyla yeni bir adım atıldı.



Pasifik Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları arasında geçen ay imzalanan anlaşma kapsamında ilk trenler, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing ve Chengdu şehirlerinden yola çıktı. Anlaşma, Orta Koridor güzergahı üzerindeki taşımacılık hacminin ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.



"Geleceğin Megapolü" olarak 100 milyon nüfuslu bir bölge şeklinde birleştirilmesi ve doğrudan merkeze bağlanması planlanan bu iki şehrin yükleme ve lojistik merkezlerinde, iki ayrı tren uğurlama töreni düzenlendi. Trenler, Çin içinde yaklaşık 3 bin 500 kilometre yol katetmelerinin ardından Orta Asya, Hazar geçişi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak.

Pasifik Eurasia, Çin ile Türkiye arasında bugüne kadar birçok başarılı tren operasyonuna imza attı. Chongqing ve Chengdu törenleri ise bu işbirliklerine yeni bir kurumsal eşik kazandırmayı ve Çin'in iç bölgelerinden Türkiye'ye doğrudan uzanan demiryolu hatlarını kalıcı bir entegrasyon modeline dönüştürmeyi hedefliyor.

- "YILDA 1000 TREN HEDEFİNE HIZLA İLERLEMEK ADINA ATILMIŞ İLK ADIM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Çin'in güçlü üretim ve lojistik merkezlerinden Chongqing ve Chengdu'dan Türkiye'ye birer tren uğurladıklarını belirtti.

Bu trenlerin, konteynerin yanı sıra vizyon, güven, strateji ve ortak gelecek taşıdığını kaydeden Erdoğan, "Pasifik Eurasia olarak Çin ile Avrupa arasındaki lojistik akışın, Türkiye merkezli olmasına liderlik ediyoruz. Orta Koridor artık bir fikir değil. Adım adım gerçek bir koridor oluyor." ifadelerini kullandı.

China Railway ile uzun süren görüşmeler sonucunda önce deneme trenlerinin seferlerine başladığını ve ardından sözleşmelerin imzalandığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Uzun süre, Çinli muhataplarımıza Orta Koridor'un hak ettiği potansiyele kavuşabilmesi için taşımaların Türkiye üzerinden organize edilmesi gerektiğini anlattık ve Türkiye'nin altyapısını görmelerini sağladık. Mayısta, Ulaştırma Bakanlığımızla Çin'e ziyaret düzenledik ve bu seyahatte oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Deneme taşımalarının başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından haziran sonunda İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığımız tarafından düzenlenen ve Pasifik Holding'in ana sponsor olduğu Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda China Railway ile sözleşmelerimizi imzaladık. Bugün, bu iki trenle başlayan yeni süreç, bu uzun çalışmanın bir sonucu ve karşılıklı olarak belirlediğimiz ilk hedefimiz yılda 1000 trene hızla ilerlemek adına, atılan ilk adımı temsil ediyor."



Erdoğan, bu sürecin İstanbul'da gerçekleşen forumun bir çıktısı olduğunu vurgulayarak, "Ülkemize, ekonomimize, Türkiye'nin uluslararası arenada yeni bir lojistik güç merkezi olma vizyonuna büyük katkılar sağlayacak bu başlangıcın, tüm taraflara hayırlar getirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.