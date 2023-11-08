Türkiye'nin dev projesi Avrupa'nın da dikkatini çekti! İlk tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nde deneme taşımalarının 2024'te başlayacağını bildirdi. Uraloğlu, Ovaköy Projesi olarak da bilinen güzergahın, trilyon dolarlık Körfez ticaretini Batı ile buluşturacağını, zaman ve maliyet açısından avantaj sağlayacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trilyon dolarlık Körfez ticaretini Batı ile buluşturacak olan Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'nin Avrupa'nın da dikkatini çektiğini kaydetti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kalkınma Yolu ile Türkiye merkezli ticaret koridorlarına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

MALİYET VE SÜRE CAZİP

(Türkiye-İran, Özbekistan-Türkmenistan Ulaştırma Koridoru) Orta Koridorun Kazakistan-Hazar Geçişleri-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye güzergahı, Kuzey Koridoru diye adlandırılan Çin-Rusya-Avrupa taşımacılık hattından taşınan yüklerin Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası Orta Koridora kayması sonucu ortaya çıkan hacmi karşılamakta oldukça yetersiz durumdadır. Bu çerçevede iyi alternatif olabilecek güzergahlardan biri üzerine biz 4 ülke önemli bir iş birliğine imza attık.

Bu iş birliğinin içinde hattın dijitalleştirilmesi, ortak taşıma tarifelerinin oluşturulması, idari ve bürokratik sorunların çözülmesi için teknik grupların oluşturulması ve 2024 yılında ortak bir pilot taşıma yapılması gibi hususlar yer alıyor. Biz inanıyoruz ki bu güzergâh hem geçtiği ülkelerin altyapısına hem de ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Umuyorum ki somut adımlar ile bu hattı hem maliyet açısından hem de süre açısından cazip kılmayı hedefliyoruz.

KALKINMA YOLU'NDA 'ÇERÇEVE' TAMAMLANMAK ÜZERE

Kalkınma Yolu ilk açıklandığı günden beri hem bölge ülkelerinin hem de Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı. O günden bu yana bölge ülkelerinin ulaştırma ve yatırımdan sorumlu yetkili kuruluşları ile toplantılar yaptık. Diplomatik olarak yazışmalarımız da devam ediyor. Şu anda iş birliğinin çerçevesini tamamlamak üzereyiz. Irak tarafıyla koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor.

Saha ziyaretleri yapılarak, fizibilite konusunda teknik çalışmalar yaptık. Önümüzdeki dönemde görüşme ve diploması trafiğinin artmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz dönemde hem Irak hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri temsilcileri ile bakanlığımız arasında görüşmeler yapıldı. Umuyorum ki kısa zaman içinde somut adımlar da atılacak. Irak ile bu konuda bir iş birliği zaptı imzalama arzusundayız.

SOMUT ADIM İÇİN PROTOKOL HAZIR

Kalkınma Yolu'nda Irak ile bağlantılarımızı seri bir şekilde kurduk ve iş birliklerimizi ele alarak ortak çalışmaya başladık. Projenin Irak tarafındaki yüklenicisi projeye ilişkin o minvalde bir tarih tahmini yaptı. Sürecin hızlı bir şekilde işlemesi için sürekli koordine halindeyiz. Şu an için tahminlerde bize yansıyan bir değişiklik yok. Irak ile en üst seviyede de projeye ilişkin somut adım atabilmek için hazırladığımız protokol metnimizi muhataplarımızla paylaştık.

NAHÇIVAN DEMİR YOLU HIZLANDI

Zengezur Koridoru'yla ilgili hem uluslararası finansörler hem de iç teknik çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanımız tarafından 25 Eylül 2023 tarihinde imzalanan Kars-Nahçıvan Demiryolu Protokolü ile çalışmalarımızı hızlandırarak, Azerbaycan tarafıyla yakın bir iş birliği yürütüyoruz.

HİNDİSTAN KORİDORU SAHİPLENİLMEDİ

(Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayacak ticaret koridoru) En kısa, en ekonomik ve lojistik anlamda en akılcı seçeneğin göz ardı edilmesi mümkün değildir. Zaten bu yüzden Cumhurbaşkanımız da 'Türkiye'siz koridor olmaz' dedi. Dolayısıyla politik olarak ortaya çıkmış bir fikrin sahaya yansıtılmaya çalışılması sürecinden bahsediyoruz. Tüm evrensel kurallara aykırı hareket eden İsrail de bu fikrin politik olarak hayata geçirilmesinin anlamlı olmadığını kanıtlamış oldu.

İstikrar ve güven olmadan taşımacılık ve ticaret başarılı olmaz. Zaten Avrupa'dan da projeyi sahiplenen pek olmadı. İsrail'in Gazze'ye yönelik istila operasyonları sonrası bölge ülkelerinin de projeyi sahipleneceğini düşünmüyorum. Kâğıt üzerinde ortaya atılan fikirleri hayata geçirirken, sahadaki ortakların güçlü bir desteğinin görülmesi elzemdir. Bu proje konusunda da sahadaki hangi aktör bu projenin katalizörü olabilecek emin değilim.

12 AY BOYUNCA 10 GB İNTERNET



Bakan Uraloğlu, gençlere bedava internet ile ilgili şunları söyledi: "26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin, her birine, bir defaya mahsus olmak üzere bir yıllık internet desteği sağlanacak. Söz konusu destek bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 gigabayt olacak şekilde yıllık 120 gigabayt olmasına karar verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca çalışmalar devam ediyor."

STARLİNK İÇİN SÜREÇ İŞLİYOR



Türkiye'nin uydu çalışmalarını da değerlendiren Uraloğlu, "Starlink yetkililerinin ülkemizi ziyaretlerinde, BTK ile birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri ve sektör temsilcileri ile düşük yörünge uydular üzerinden ülkemizde hizmet sunulmasına yönelik teknik konuların yanı sıra, güvenlik, ticari ve mali hususlarda istişarelerde bulunuldu. Ardından kamu kurumu ve sektör temsilcileriyle üst düzey toplantılar yapıldı. Düşük yörünge uyduları üzerinden ülkemizde hizmet sunmak isteyen firmaların da yapması gereken çalışmalar var" dedi.