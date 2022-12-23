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Ekonomi

Türkiye'nin doğal gaz keşfi... Başarı sağlandı!

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazın hanelere girmesine sayılı günler kaldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesinin kuyubaşı vana sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla bağlandığını bildirdi.

AA23 Aralık 2022 Cuma 20:54 - Güncelleme:
Türkiye'nin doğal gaz keşfi... Başarı sağlandı!
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TPAO'nun Twitter hesabından, "Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesi Peçenek, Kuyubaşı Vana Sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla 2 bin 200 metre derinlikte insansız su altı araçları kullanılarak başarıyla bağlandı." paylaşımı yapıldı.

Peçenek adı verilen ekipman Filyos Limanı'na getirildikten sonra 1 Aralık'ta özel vinçler ve su altı robotlarının yardımıyla deniz altına indirilmişti.

BU YIL 150 SONDAJ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, geçtiğimiz günlerde Sakarya Gaz Sahası ile ilgili çok önemli bilgiler paylaşmıştı. Bilgin, karadaki sondaj faaliyetlerine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Türkiye Petrolleri, bu yıl 150 sondaj yapacak. 2022 yılı, karada gelmiş geçmiş en çok sondaj gerçekleştirilen yıl olacak. 2023 yılında 207 sondaj planlandı. Bunun 134'ü arama kuyusu, 73'ü üretim sahalarının geliştirilmesine yönelik olacak. Dolayısıyla daha çok arayacağız, daha çok üretmenin başka bir yolu yok.

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