Türkiye'nin doğal gaz keşfi komşuyu tetikledi! Türk kuyusuna doğru ilerleyişe geçtiler

Fatih Sondaj gemisinin Çaycuma-1 kuyusunda denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetmesiyle Bulgaristan, tüm dikkatini bu yöne çevirdi.

Yabancı basında yer alan analiz yazısında Çaycuma-1 keşfinin, Bulgaristan'a ait Asparuh bloğunun sadece birkaç kilometre uzaklığında olduğuna dikkat çekilirken yazıda, "Türkiye'nin Karadeniz'deki son gaz keşfi, Bulgaristan'ın enerji güvenliğini artırmak için kendi sularında arama faaliyetlerini teşvik etme konusunda nihayet ciddileşmesi için tetikleyici olabilir" ifadeleri yer aldı.

Yeni keşfin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Filyos Gaz İşleme Tesisi'ne bağlanacağı vurgusu yapıldı.



Çaycuma-1 kuyusunun Bulgaristan açıklarında TotalEnergies'in doğal gaz ve petrol arama faaliyeti yürüttüğü alana çok yakın olmasına işaret eden analiz yazısında Fransız şirketin, Türk kuyusunun yönüne doğru çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.

Bulgaristan'ın doğal gazın çoğunu ithal ettiği belirtilirken Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşmasına dikkat çekildi. Analiz yazısında şu ifadeleri yer verildi;

Belki de Sofya ile Ankara arasındaki bu gaz tedarik anlaşması, iki hükümet arasında bir jeolojik bilgi alışverişinin habercisi olabilir ve sınır ötesi gaz projeleri için bir çerçeve oluşturabilir?. Bu, Bulgaristan için iki eliyle kavraması gereken tek fırsat.

Star Gazetesi