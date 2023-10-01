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Ekonomi

Türkiye'nin ''dörtlü mutabakat'' teklifine BAE'den olumlu cevap

BAE Yatırım Bakanı Suwaidi, Bakan Uraloğlu'nun Kalkınma Yolu Projesi hakkındaki 'Türkiye, Irak, BAE ve Katar'la dörtlü mutabakat sağlanabilir' açıklamasına sıcak baktığını belirtti.

AA1 Ekim 2023 Pazar 15:17 - Güncelleme:
Türkiye'nin ''dörtlü mutabakat'' teklifine BAE'den olumlu cevap
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede Türkiye, BAE, Irak ve Katarlı yetkililerden oluşan teknik heyetin, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında yapılacak çalışmaları hızlı bir şekilde neticelendirmesi ve kısa zamanda mutabakat zaptının Bakanlıklar düzeyine taşınması değerlendirildi.

İki ülke arasında ulaştırma alanında gerçekleştirilebilecek olası işbirliği imkanlarının da ele alındığı görüşmede, Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Türkiye'de yürüttüğü projelerle ilgili bilgi verdi.

BAE Yatırım Bakanı Al Suwaidi de Kalkınma Yolu Projesi kapsamında dörtlü mutabakata sıcak baktıklarını belirterek, "Biz, Kalkınma Yolu Projesi'ni çok önemsiyoruz. Çünkü bu yolun Avrupa ve Asya pazarları ile bağlantıyı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu hattın da çok hızlı tamamlanacağını düşünüyoruz. Bu konuda her anlamda çalışacağız ve projeye her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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