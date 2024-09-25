İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2024 Çarşamba / 22 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1477
  • EURO
    38,2377
  • ALTIN
    2915.03
  • BIST100
    10045.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'nin ekonomi programı anlatıldı! ABD'nin önde gelen yatırım bankaları ile kritik temas
Ekonomi

Türkiye'nin ekonomi programı anlatıldı! ABD'nin önde gelen yatırım bankaları ile kritik temas

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, yatırımcılarla görüşmelerini sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin önde gelen yatırım bankalarının yetkilileri bir araya geldi. Söz konusu toplantılarda Türkiye'nin ekonomi programı anlatılırken, Şimşek'in, yatırımcılara harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadelenin sıkı maliye politikalarının odak noktası olacağını ve yeni ilave vergiler getirilmesinin planlanmadığını aktardığı öğrenildi.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 14:24 - Güncelleme:
Türkiye'nin ekonomi programı anlatıldı! ABD'nin önde gelen yatırım bankaları ile kritik temas
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Şimşek, New York temasları kapsamında, ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley'nin üst yönetimiyle bir araya geldi.

Şimşek, Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında, ekonomi programını anlattı. Toplantıya dünyanın en büyük fonlarının portföy yöneticilerinden oluşan 15 kişilik bir yatırımcı grubu katıldı.

KATILIMCILAR PROGRAMI TEBRİK ETTİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Goldman Sachs'ın düzenlediği Yatırım Konferansı'nda detaylı bir sunum yapan Şimşek, Goldman Sachs Küresel İlişkiler Başkanı Jared Cohen'in moderatörlüğünde de soruları yanıtladı.

Yoğun katılımın olduğu Goldman Sachs'taki toplantıda söz alan katılımcıların programın başarısını tebrik ettiği öğrenildi.

BAKAN ŞİMŞEK İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

Mehmet Şimşek, New York temasları kapsamında, bazı ikili görüşmeler de yaptı.

Türkiye'den ABD devlerine yatırım daveti! Savunma sanayi ve havacılık alanında iş birlikleri söz konusu

Şimşek, META Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop ve beraberindeki heyetle verimli toplantılar gerçekleştirdi.

Şimşek, ayrıca, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Amerika-Türkiye iş dünyası buluşmasına da katıldı.

YENİ İLAVE VERGİLER GETİRİLMEYECEK

Söz konusu toplantılarda Şimşek'in, yatırımcılara harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadelenin sıkı maliye politikalarının odak noktası olacağını ve yeni ilave vergiler getirilmesinin planlanmadığını aktardığı öğrenildi.

'Geleceğin petrolü' için üs planı

Bu arada, Türkiye'nin 2024-2028 yıllarında IFC'den 9 milyar dolar tutarında finansman sağlaması bekleniyor. 2024 mali yılı için yaklaşık 3,6 milyar dolar, 2025 mali yılı için şimdiye kadar 600 milyon dolar finansman IFC tarafından özel sektöre sağlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.