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Ekonomi

Türkiye'nin elektrikte abone sayısı 50 milyon 41 bin 745'e yükseldi

Türkiye'de elektrik abonesi sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1,89 artarak 50 milyon 41 bin 745'e yükseldi.

AA30 Temmuz 2024 Salı 11:20 - Güncelleme:
Türkiye'nin elektrikte abone sayısı 50 milyon 41 bin 745'e yükseldi
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AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan edindiği bilgiye göre, mayısta elektrikte en fazla abone 41 milyon 757 bin 237 ile meskenler grubunda yer aldı.

Mesken abonelerini, 7 milyon 163 bin 886 aboneyle kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketiciler, 771 bin 908 ile tarımsal faaliyetler, 282 bin 693 ile aydınlatma ve 66 bin 21 aboneyle sanayi grupları izledi.

Böylece, önceki yıl mayısta 49 milyon 114 bin 190 olan toplam elektrik abonesi sayısı bu yıl aynı dönemde yüzde 1,89 yükselerek 50 milyon 41 bin 745'e çıktı.

Tüketici sayısının il ve tüketici türü bazında dağılımının dönemler arası karşılaştırılmasına bakıldığında ise mayısta 8 milyon 632 bin 961 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Bunu 3 milyon 224 bin 833 ile Ankara, 2 milyon 905 bin 646 ile İzmir, 1 milyon 964 bin 479 ile Antalya ve 1 milyon 900 bin 206 ile Bursa takip etti.

En az tüketici sayısına sahip iller arasında 58 bin 320 ile Bayburt ilk sırada yer aldı. Bunu 63 bin 669 ile Ardahan, 66 bin 343 ile Tunceli, 79 bin 940 ile Kilis ve 89 bin 177 ile Iğdır izledi.

Tüketici sayısının tür bazında dağılımı ise şöyle oldu:

Tüketici TürüMayıs 2024
Tüketici SayısıToplam içindeki pay(%)Önceki yıla göre değişim
Aydınlatma282.6930,560,23
Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer7.163.88614,321,91
Mesken41.757.23783,441,89
Sanayi66.0210,13-8,72
Tarımsal Faaliyetler771.9081,543,13
Genel Toplam50.041.7451001,89

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