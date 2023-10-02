Türkiye'nin en başarılı örnekleri EXPO Doha'da sergilenecek

EXPO Doha 2023 kapsamında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bolat, Katar'ın, Dünya Kupası organizasyonunun ardından bugün açılışı gerçekleştirilecek EXPO'ya da ev sahipliği yapmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Etkinliklerin Katar'ın son 20 yılda uluslararası arenada çok önemli ve başarılı oyun kurucu olma rolünü pekiştirdiğini belirten Bolat, başarılı organizasyonları nedeniyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi tebrik etti.

Türkiye'den 150 kişilik ticaret heyeti ile EXPO'nun açılışına katılacaklarını bildiren Bolat, "Ayrıca gelen iş insanlarımızla Katarlı iş insanları arasında ticaret ve iş forumu da organize edildi. İş insanlarımız burada ikili görüşmeler yapacak. Bu iki faaliyetin, 2 ülke arasında zaten mevcut olan çok sıcak ve ileri düzey ekonomik ilişkileri daha da geliştireceğini ve hızlandıracağını yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

EXPO'ların dünyanın en prestijli projelerinden birisi olduğunu vurgulayan Bolat, Türkiye'nin 1851'de başlayan dünya organizasyonlarına 37 kez katıldığını ve 2016'da Antalya'da ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Bolat, EXPO'ların dünya ile entegrasyon ve ülkelerin kendilerini dünyaya tanıtması anlamında çok başarılı bir çalışma olduğunu belirterek, EXPO 2023 Doha'nın '"Yeşil Çöl, Daha İyi Çevre" olarak belirlenen temasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

EXPO'daki Türkiye pavilyonunu "Modern Tarım, Teknoloji ve İnovasyon, Çevresel Farkındalık ve Sürdürülebilirlik" alt temalarının tümünü kapsayacak fikirlerle tasarladıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak EXPO Doha'da çok büyük bir alanda, 1.024 metrekarelik bir alanda çok güzel pavilyon hazırladık. Ülkemizin yenilenebilir enerji, çevreyi koruma hassasiyeti ve uygulamaları ile Sıfır Atık Projesi, Türkiye'nin tarımsal tecrübeleri, Türk gelenekleri, kültürü ve yemeklerinin en başarılı örneklerini bu alanda sergileyeceğiz. Çeşitli kültür programlarıyla 6 ay boyunca Katar'da olacağız. Türkiye olarak da çok sayıda vatandaşımızı EXPO Doha'yı görmeleri için teşvik edici olacağız. Bizim bu açılışta yer almamız bir başlangıç. Daha büyük bir katılımla Türkiye olarak, EXPO'nun Katar'da başarıyla gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaya gayret edeceğiz."

- "KARŞILIKLI TİCARET VE YATIRIM İLİŞKİLERİMİZ ÇOK DAHA YUKARIYA ÇIKACAK"



Ömer Bolat, köklü dostluk bağları bulunan Katar ile Türkiye arasındaki ikili ticari ilişkilerin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

İki ülkenin adeta artık stratejik ortaklar konumunda politikalar üretmesi ve iş birliği yapmasının çok sevindirici olduğunu dile getiren Bolat, şöyle konuştu:

"Siyasi alandaki bu güzel gelişmeleri, ekonomi, ticaret, yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri ve diğer hizmetler alanında geliştirmeli, ilerletmeliyiz. Bu, büyük bir gelişmeyi ve entegrasyonu da beraberinde getirecektir. İki ülke arasında ticaret hacmimiz geçen yıl 2,3 milyar dolara ulaştı. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Daha da arttırmak için iki taraf da büyük bir çaba gösteriyor. Yakın zamanda imzalanmış olan iki ülke arasında kapsamlı ekonomik ve ticaret ortaklık anlaşmasından çok büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu anlaşma bu yılın sonuna kadar yürürlüğe girmiş olacaktır. Bu anlaşmadan sonra karşılıklı ticaret, yatırım ilişkilerimizin hacminin çok daha yukarılara çıkmasını ümit ediyor ve inanıyoruz."

Katar'da 727 Türk firmasının yatırım yaptığını aktaran Bolat, Katarlı firmaların da Türkiye'de 10 milyar dolar düzeyinde yatırım yapmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Bolat, Türkiye ve Katar'ın turizm, bankacılık ve finansal hizmetler, yenilenebilir enerji, ulaşım, çevrecilik, bilişim teknolojileri, inşaat ve danışmanlık sektörlerinde de karşılıklı yatırımlarda çok daha ileri gidebileceğine inandığını sözlerine ekledi.