Türkiye’nin en büyük yatırımı ‘Star Rafineri’ açılıyor

Açılışa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov ve Petlim Genel Müdürü Doğan Çırakoğlu katılacak PETKİM tesislerin yanında 2011 yılında temellerini atıp inşaatına başlanan, 2 bin 860 dönüme yayılan, üç iskelesi ve 20 üretim tesisiyle bir organize sanayi bölgesiyle aynı büyüklüğe sahip Star Rafineri, yaklaşık 6.3 milyar dolara mal oldu. Türkiye’de ilk kez rafineri petrokimya entegrasyonunu kuran tesis, açıldıktan sonra doğrudan bin 100 kişiyi istihdam edecek. Star rafinerisi yılda yaklaşık 10 milyon ton, yani günde 200 bin varil işleme kapasitesine sahip olacak ve rafineride yılda 1,6 milyon ton nafta ve 420 bin ton kesilen üretilebilecek.