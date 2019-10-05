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Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için ilk adım

Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan ‘otomotiv odaklı Ro-Ro limanı’nın inşası için, 2018 yılında Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) ile 110 milyon dolarlık yatırım kararı alan OYAK, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve MUFG Bank’la kredi anlaşması imzaladı.

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OYAK Port finansmanı için imzalanan bu sözleşmenin, Japon şirketlerinin Türkiye’deki yatırımları ve ihracatı için fırsat oluşturması bekleniyor. OYAK ve grup şirketlerinin etkinliğini, verimliliğini ve karlılığını artıracak uygulamaları devreye aldıklarını söyleyen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Ülkemizin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefini kendi hedefimiz olarak görüyor, adımlarımızı bu vizyonla atıyoruz. Uluslararası finans piyasalarının en önemli aktörlerinden olan JBIC ve MUFG Bank ile olan bu anlaşma da bu anlamda bizler adına gurur verici. Küresel dalgalanmaların olduğu dönemlerde hızlı, atik ve esnek davranmak, en az yatırım süreçlerini doğru kurgulamak kadar önemli. Bu nedenle, imzaladığımız sözleşme ülkemize ve OYAK’a olan güvenin göstergesidir. OYAK’ı çok daha iyi noktalara, sürdürülebilir başarı hedefiyle taşımaya devam edeceğiz” dedi. 

2020’DE TAMAMLANACAK 

Limanın inşasının 2020 yılında tamamlanacağının müjdesini de veren Erdem, OYAK Port’un uluslararası otomotiv lojistik trafiğinin merkezi olacağını söyledi. Erdem, “Standartlarıyla ve kapasitesiyle dünyanın sayılı limanları arasına girecek olan OYAK Port, artan otomotiv ihracatı hacminin oluşturduğu yeni ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak” dedi. Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası JBIC’den yapılan açıklamada; “Bu kredinin, OYAK Grup Şirketleri ve JBIC arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi, Türkiye ve dünyada çeşitli sektörlerde Japon şirketlerinin yatırımları ve ihracatı için daha fazla fırsat oluşturmak üzere taraflar arasındaki iş birliğini geliştirmesi bekleniyor” denildi. 

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