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Ekonomi

Türkiye'nin en çok petrol üreten sahası! Tam 100 bin varil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını belirterek, 'Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası artık Şırnak'ta. Şehit Esma Çevik-7 kuyusu 1.613 vpe (varil petrol eş değer) ilave üretimle toplam 7.714 vpe günlük üretime ulaştı.' dedi.

AA31 Aralık 2022 Cumartesi 18:04 - Güncelleme:
Türkiye'nin en çok petrol üreten sahası! Tam 100 bin varil
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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, artan günlük petrol üretimi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dönmez, "Tebrikler arkadaşlar, Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedilmişti:

"Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası artık Şırnak'ta. Şehit Esma Çevik-7 kuyusu 1.613 vpe (varil petrol eş değer) ilave üretimle toplam 7.714 vpe günlük üretime ulaştı. Yılın son gününde 66.639 vpe günlük üretimle son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştık."

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