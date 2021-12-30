Türkiye'nin enerji gemileri 10 ülkenin ihtiyacını karşılıyor

Akşam Gazetesi 30 Aralık 2021 Perşembe 09:18 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 09:19

Afrika kıtasındaki gelişmelere yer veren Africa Intelligence haber sitesi, kıta genelinde çok sayıda ülkenin enerji ihtiyaçlarının hatrı sayılır bir kısmını Türkiye'nin enerji gemilerinin sağladığını duyurdu. Haberde, Türk Karpowership enerji üretim gemilerinin kıta genelinde 2015 yılından bu yana 10 Afrika ülkesinde enerji ihtiyaçlarını sağladığı bilgisine yer verilirken, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin de bu halkaya katılmasının an meselesi olduğunun altı çizildi. Geçtiğimiz haftalarda da şirketin 4 enerji gemisiyle Küba'nın farklı noktaları ve limanlarında ülkenin enerjisinin yüzde 15'ini sağlaması ABD'nin CBS kanalında haber olmuştu.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Haberde Karpowership enerji gemilerinin uzun yıllardır rakiplerini tek tek saf dışı bırakarak Afrika ülkelerinin enerji ihtiyaçlarını giderek artan ölçüde karşıladığı bilgisine yer verildi. Güney Afrika'da yaşanan enerji sıkıntısı ve bu sıkıntıya devletin sahip olduğu Eskom firmasının cevap verememesi karşısında ülkede anlaşmaya çok yakın olduğu bilgisine yer verildi. Haberde, Karpower enerji gemilerine ilişkin Türkiye'nin son olarak geçtiğimiz ay Fildişi Sahili Cumhuriyeti'yle ülkeye 200 MW enerji sağlanmasına yönelik anlaşma imzaladığına vurgu yapılarak adım adım Türk enerji gemilerinin Afrika kıtasını sahillerden nasıl enerjiyle donattığı şu sözlerle anlatıldı:

İHTİYACI KARŞILIYOR

"Karpowership'in Afrika macerası 2014'te Gana ile 10 yıllığına imzalanan 450 MW enerji anlaşmasıyla başladı. 2019'da ülkede Sekondi askeri limanı için bir başka anlaşma daha yapılırken bu anlaşmalarla ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 26'sı sağlandı. Şirket sonrasında Kasım 2015'te Zambiya ve Mozambik ile ortak bir anlaşma imzaladı. Anlaşma doğrultusunda Karadeniz Powership Irem Sultan enerji gemisi 2018'e kadar Zambiya'nın enerji talebinin yüzde 16'sını karşıladı. Sonrasında Mozambik ile imzalanan yeni bir anlaşmayla Powership Mehmet Bey enerji gemisi aracılığıyla 125 MW elektrik sağlanarak ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 10'u karşılanmaya başlandı."

BATI AFRİKA'DA 6 ÜLKEYİ AYDINLATTI

HABERDE Türk enerji gemilerinin Batı Afrika'daki girişimlerine de vurgu yapıldı. 2018 yılında Karpowership Türk enerji gemilerinin sırasıyla Gambiya, (35 MW ile ülke talebinin yüzde 60'ı) Sierra Leone, (50 MW ile ülke talebinin yüzde 80'i) Sudan (150 MW ile ülke talebinin yüzde 10'u) ile anlaşmalar imzaladı. Yayının derlemesine göre bir sonraki yıl da firma Gine-Bissau, (35 MW ile ülke ihtiyacının yüzde 90'ından fazlası) Senegal (235 MW ile ülke talebinin yüzde 15'i) ve Gine ile (105 MW ile ülke talebinin yüzde 10'u) yeni anlaşmalar imzalamayı başardı.